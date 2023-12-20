抽號次搶曝光　新北藍軍扮外送員、聖誕老人

國民黨第十選區（土城、三峽）“立委”候選人林金結扮演外送員騎機車到場。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月20日電（記者 楊騰凱）新北市選舉委員會20日舉行“立委”候選人選舉號次抽籤，藍軍選將各出奇招爭取曝光。其中國民黨第十選區（土城、三峽）“立委”候選人林金結扮演外送員騎機車到場，安全帽上還貼上國民黨徽，車上則載著一大包三峽名產“金牛角”，到場分給大家享用。



國民黨第九選區（永和、中和）“立委”候選人林德福則帶著約20名在地里長一起到場，由於聖誕節快到了，其中部分里長扮起聖誕老公公，用鮮豔的紅色服裝給林德福添添喜氣。



林金結此次參選新北市第十選區“立委”，對手為民進黨現任“立委”吳琪銘。兩人2020已經對戰過一次，當時吳琪銘得票率44.77%，林金結35.6%。但2020年國民黨林金結遇上藍軍分票，無黨籍李縉穎在鴻海創辦人郭台銘支持下參選，得票率18.83，林金結與李縉穎得票相加足以過半。此次藍軍並未鬧分家，林金結能否脫穎而出值得觀察。



至於國民黨林德福則是政壇長青樹，“立委”已經六連霸，2024挑戰七連霸，對手為民進黨莊銘淵。國民黨林德福2020得票率56.4%，民進黨莊銘淵里長出身，要挑戰基礎雄厚的林德福有相當難度，加上當地本身就是泛藍大票倉，一般預料林德福仍能過關，成功達成七連霸。