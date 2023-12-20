新投資移民計劃　門檻至少3000萬

新舊計劃投資要求對比。（大公報） 中評社香港12月20日電／特區政府昨公布“新資本投資者入境計劃”詳情，申請人投資門檻由以往1000萬元（港元，下同），增到至少3000萬元，可投資三個類別，包括股票、債券等金融資產、非住宅房地產等，這兩類投資至少占2700萬元；亦新設“資本投資者入境計劃投資組合”，申請人需投資300萬元，用於支持創科發展，明年中推出及接受申請。



大公報報導，財經事務及庫務局局長許正宇表示，計劃未定硬性指標，參考過往數據，每年約有4000宗申請，料可為香港帶來1200億元新資金。



被問及計劃對什麼人較有吸引力，許正宇透露，未正式公布計劃前，投資推廣署已在不同地方進行“軟咨詢”，瞭解市場參與者或潛在申請人的意見，發現東南亞或其他地區的人士都對計劃有興趣。



准買非住宅物業 上限千萬



對於早前當局表明，新計劃不包括物業投資，但最終加入非住宅房地產項目，上限1000萬元，他解釋，因聽到市場有不同聲音，希望特區政府能提供金融資產和科技投資以外的選項，並考慮提供房地產選項；但因住宅房地產始終影響千家萬戶，故不宜納入，惟最終因應平衡，決定加入寫字樓和工廠大廈等非住宅物業選項。



對於外界將新計劃與新加坡等的類似計劃作比較，許正宇指，不同地區會因應自身情況及條件推出不同計劃，但強調有信心香港的新計劃具競爭力。他形容，新計劃的投資產品選擇豐富，可讓申請者有較多選擇，而獲得香港永久居民身份後，對日後出行有很大便利，相信香港具備很多獨有優勢。



至於新計劃與特區政府其他計劃會否“搶客”，他指出，各計劃“客源”不同，資本投資計劃目的是為香港帶來錢財，相關投資均與科技和實體經濟息息相關，其中科技方面的投資屬硬性要求，期望為投資者提供選擇之餘，平衡對科技發展的好處。他認為，來港申請人在投資過程中，需要很多法律、會計或銀行等服務，有助帶動專業服務業發展。



許正宇：豐富人才庫 吸更多資金



許正宇透露，去年香港擁有逾1.5萬名超高資產淨值人士，排名冠全球城市，為了鞏固香港作為區內資產及財富管理樞紐地位，將持續提供便利措施，支持資產擁有人來港發展，並透過新資本投資移民計劃進一步豐富人才庫，吸引更多新資金落戶。



同時，申請人需要將金融資產，存放在由合資格金融中介機構開立的指定戶口，包括銀行、獲證監會發牌的規管活動持牌法團，或經營相連長期業務的保險公司。申請人可以轉換投資或金融中介機構，亦可提取現金股息、利息收入或租金收入。若投資市值低於最低門檻，申請人將毋須填補差距。



資料顯示，獲批申請人可攜同其受養人，包括其配偶及其18歲以下未婚及受養的子女來港，一般可獲准在港逗留不多於2年，期滿後可申請延長逗留期限不多於3年，其後可在每個3年期屆滿時再申請延長逗留期限不多於3年。申請人及其受養人如在港連續通常居住不少於7年，可依法申請成為香港永久性居民；若申請人未能符合該在港連續通常居住的規定，但連續符合新計劃的財務規定不少於7年，可申請在港無條件限制逗留。