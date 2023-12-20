韓國瑜射出穿雲箭　號召韓粉23日凱道見

韓國瑜完成政黨票號次抽籤後，接受媒體聯訪。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北12月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨不分區“立委”首席韓國瑜今天代表出席政黨票號次抽籤，韓上台抽到9號，響起熱烈掌聲。他受訪時說，《易經》最大的陽數就是9，呼籲大家繼續支持國民黨，也率領眾不分區“立委”候選人一起高喊“中華民國，長長久久！”



被問到2024副手候選人趙少康希望韓國瑜再多出點力，幫忙拉和柯粉有重疊的韓粉回歸，韓強調，歡迎大家12月23日晚上7點一起到凱道，參與國民黨的造勢活動，讓“中華民國”長長久久。



韓國瑜的舉動被解讀為，正式發出穿雲箭，號召支持者全力相挺國民黨23日凱道大造勢。尤其當天，昔日挺韓大將陳清茂，公開表態支持柯文哲，23日將在高雄舉辦“柯粉”、“韓粉”、“郭粉”的“三粉聯盟”集合大造勢。韓國瑜正式呼喚韓粉力挺國民黨。



國民黨周六凱道造勢將聚焦民進黨過去8年執政人民不滿，當晚凱道雷射光束也規畫在“總統府”上打出“反貪腐”等字眼。



2024大選進入倒數24天，“中選會”今日舉行“立委”選舉政黨及候選人號次抽籤，在不分區“立法委員”選舉部分，本屆共有16個政黨參與，在今早10時正式抽出號次。藍綠白三方也各派出不分區排名第一的候選人代表到場，分別是民進黨林月琴、國民黨韓國瑜、民眾黨黃珊珊。最終民進黨抽中6號，國民黨抽中9號，民眾黨抽中12號。