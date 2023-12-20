台經濟史上最好？黃國昌：僑外資嚴重衰退

民眾黨召開不分區“立委”候選人“財政改革”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）台“經濟部”20日公布今年1月至11月僑外資投資資訊，與2022年同期件數減少8.89%、金額減少13.04%。台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌批評，蔡政府不要一天到晚大內宣台灣經濟史上最好、大家都想來投資，但實際的成績單卻是不斷債留子孫，僑外資嚴重衰退。



台北商業大學財稅系教授黃耀輝也說，今年台灣前三季的經濟成長率是0.08%，幾乎貼到地板，完全是靠內需消費，而第四季大概也還不會好起來，投資衰退的問題也不像“經濟部”講得那麼美好，今年整體外資、內資都衰退10%，出口也衰退10%，台灣經濟成長的引擎已不見。



“經濟部”投審司12月20日公布今年1月至11月統計，核准僑外投資2102件，較上年同期減少8.89%，金額約107.9億美元，較上年同期減少13.04%；陸資來台投資1月到11月核准24件，較上年同期減少45.45%，金額約2738萬美元，較上年同期減少21.65%。



台灣民眾黨20日上午召開不分區“立委”候選人“財政改革”記者會，出席人員包括不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、台北商業大學財稅系教授黃耀輝。



黃國昌在記者會後接受媒體訪問，他表示，按照投審會公布僑外資的資料，去年有顯著的衰退，這恐怕是不斷的在進行大內宣的蔡政府，必須要清楚的跟民眾說清楚的，不要一天到晚花政府資源、預算進行大內宣，說台灣史上經濟最好、大家最想要來投資台灣，結果實際擺出來的成績單是不斷的債留子孫，甚至在僑外資對台灣的投資的數額上、比例上，都出現嚴重的衰退。



黃耀輝說，其實台灣今年的投資狀況，不管外資、內資都是衰退的，今年大概衰退1成，出口也衰退1成，今年台灣的經濟成長都是靠內需消費。今年台灣前三季的經濟成長率是0.08%，第一季負3.49%、第二季1.41%、第三季2.32%，今年台灣的經濟成長率幾乎已經貼到地板了。



黃耀輝指出，其實第四季投資大概還不會好起來，出口衹有12月還有機會，到11月都是負成長的，消費成長也已經到頂了，在這種情況下，今年經濟其實要保1很困難。投資衰退的問題，並不像“經濟部”講的那麼美好，整個來看今年整個的就是衰退10%，出口也衰退10%，經濟成長的引擎已經不見了。



張啟楷說，不只是僑外投資在減少，可能在很多重大投資上，看起來各界都有點觀望。民眾黨2024候選人柯文哲過去就曾講，歐洲商會成員特別提醒，很多重大投資案現在都踩剎車變成觀望當中。而前陣子美國學者也撰文提醒說，民進黨不要只看到賴清德的民調高，還要思考包括“台獨黨綱”的問題，或人民對於兩岸戰爭風險提高的看法，是不是要進一步讓人民感到比較安心，讓國外的僑外資源再進來。