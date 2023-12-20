中韓在威海－仁川試運行多式聯運整車運輸

中評社北京12月20日電／據新華網報導，19日15時40分許，滿載中國電商出口貨物的貨車在威海港客運碼頭登上“新金橋7”中韓客貨班輪，拉開了中韓多式聯運（威海－仁川）試運行序幕。



記者從交通運輸部獲悉，“新金橋7”中韓客貨班輪將於20日中午抵達韓國仁川港，屆時，貨車將沿既定線路行駛至仁川機場卸貨，貨物將搭載當日國際航班轉運世界多地。



今年2月24日，中韓兩國交通運輸、海關部門聯合簽署《中韓多式聯運（威海—仁川）試運行的諒解備忘錄》，商定在威海—仁川間開展基於整車運輸的多式聯運合作。與現行“海運＋空運”運輸模式相比，試運行的多式聯運通過整車運輸全程不換裝、滾裝上下船，可提速近5小時、降低物流成本約30%。



交通運輸部運輸服務司副司長宣登殿表示，兩國交通運輸主管部門將以此次試運行為契機，在中韓陸海聯運汽車貨物運輸聯委會框架等雙多邊合作機制下，進一步加強溝通交流，強化跨境運輸領域合作，共同打造更安全、抗風險、可持續的中韓陸海聯運交通物流體系，更好服務兩國經貿往來。



山東省交通運輸廳副廳長張玉宏表示，通過中韓多式聯運整車運輸，山東及全國跨境電商貨品可更快抵達全球，山東在東北亞物流網的地位有望進一步提升。



1990年，首班“金橋”客貨班輪在威海、仁川兩地間開行，構建起中韓兩國間首條客貨班輪航線。2015年，威海和仁川自由經濟區被中韓兩國政府選定為中韓自貿區地方經濟合作示範區。