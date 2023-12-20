跨越山海的情緣——坦桑尼亞孔子學院十年記

中評社北京12月20日電／據新華網報導，24歲的高曉宇是浙江師範大學國際中文教育專業的研二學生，今年9月和另外13名同學一起來到坦桑尼亞，成為達累斯薩拉姆大學孔子學院的志願者老師，為期一年。



“最開始很緊張，害怕自己帶不好這麼多人。”談起最初得知自己要負責4個班的中文選修課時，高曉宇有些不知所措。但這位年輕的河北姑娘很快就被當地年輕人對於中文的熱情和好學所打動，她希望能盡自己的努力幫助這些非洲年輕人。



從孔院成立之初就擔任中方院長的張笑貞介紹說，2013年，達累斯薩拉姆大學孔子學院由達累斯薩拉姆大學、中國國際中文教育基金會和浙江師範大學簽署協議成立。十年來，超過100位來自國內的教師和志願者來到坦桑尼亞。



哈米達·塞夫·阿拉維是達累斯薩拉姆大學語言研究專業的學生。她說：“我熱愛中文，它是我取得人生進步的關鍵。”2019年，她通過孔子學院成功申請到了獎學金，前往浙江師範大學留學。她形容這是自己人生的“高光時刻”。



32歲的阿莎·富姆·卡米斯是孔子學院一位本土中文教師。作為地道的坦桑尼亞人，她認為學習中文改變了她的人生。“如果不是因為學習中文並且拿到獎學金去中國留學，現在我可能還在桑給巴爾的小船上捕魚。”



“我已經開始教我兒子學中文了，雖然知道他還聽不懂。”阿莎·富姆·卡米斯笑著說，“學中文要從娃娃抓起。”



阿莎·富姆·卡米斯說：“隨著中國企業逐步擴大在坦投資，對精通中文的坦桑尼亞人才需求也逐漸增加。幾乎每天都有中資企業找到孔子學院，希望能找到懂中文的坦桑尼亞學生。”她堅信中文學習能為坦桑尼亞年輕人創造更美好的未來，所以她對中文教學有著極強的使命感。



在達累斯薩拉姆街頭，有許多推著自行車吆喝著賣椰子的當地商販。每當看到亞洲面孔時，他們常常脫口而出：“你好！”



張笑貞告訴記者：“十年來，我們在坦桑培養了6萬多名中文學習者。這些學生會把自己學到的中文傳授給身邊的家人和朋友，越來越多的當地人會接觸並學習到中文。”



張笑貞說，過去十年間，孔子學院在推動中坦文化交流方面發揮了重要作用。學院不僅提供中文教學，還舉辦了眾多文化活動，如春節慶典、中文演講比賽、中國電影周等。通過這些活動，坦桑尼亞人民得以更深入地瞭解中國的歷史、文化和現代發展。



“許多學生通過在孔子學院的學習獲得了訪問中國的機會，有的人在中國的大學和企業中找到了實習和工作機會。這些經歷不僅改變了他們的個人生活軌跡，也加深了兩國之間的聯繫。”張笑貞說。



孔子學院坦方院長阿爾丁·穆特貝認為，孔子學院在提高坦桑尼亞年輕人中文學習、漢學研究、人才培養和本地教師就業培訓等方面作出了巨大貢獻。



坦桑尼亞教育與科技部代部長肯尼思·霍齊亞接受採訪時說，“孔子學院在促進坦中文化交流、加強人文交流方面有重要作用，同時也幫助我們解決了就業問題，推動農業、旅遊等領域發展。”