胡塞武裝再襲船只　多國欲在紅海聯合巡邏

中評社北京12月20日電／據新華網報導，也門胡塞武裝18日再度在紅海水域襲擊兩艘船只，稱將繼續阻止所有駛往以色列的船只，直至更多人道主義援助物資運入加沙地帶。



美國國防部長勞埃德·奧斯汀隨後宣布，美方正協調多國組建護航聯盟，確保商船在紅海水域安全航行。



“海上安全危機”



胡塞武裝18日在聲明中說，胡塞武裝對兩艘“關聯以色列”的船只開展軍事行動，將“繼續阻止所有經紅海、阿拉伯海駛往以色列港口的船只”。



美國中央司令部19日發布聲明，確認兩艘船在紅海南部水域遇襲。聲明說，一艘化學和石油運輸船“大西洋天鵝”號遭一架單向攻擊無人機和胡塞武裝人員從也門發射的反艦彈道導彈襲擊；幾乎同時，另一艘貨船在附近水域發生爆炸。兩起襲擊沒有關聯，暫無人員傷亡報告。



新一輪巴以衝突10月7日爆發以來，胡塞武裝以“支持巴勒斯坦”為由對以色列頻繁發動導彈和無人機攻擊，並連續襲擊紅海水域“關聯以色列”的船只。據路透社統計，胡塞武裝已發射超過1000枚導彈。



不過，“大西洋天鵝”號船東挪威因溫特化學品運輸船公司否認此船“關聯以色列”。這家企業在聲明中說，“大西洋天鵝”號由一家新加坡企業管理，遇襲時正從法國向海外屬地留尼汪島運送生物燃料原料。船員沒有受傷，船體輕微受損。



法新社報導，另一艘遇襲貨船為地中海航運公司所有。這家航運企業16日要求旗下貨輪暫停在紅海航行，避開蘇伊士運河航線。



紅海水域緊張局勢意味著巴以衝突外溢風險加劇。為規避風險，多家國際航運企業做出停航決定。英國石油公司18日宣布旗下油輪暫停在紅海航行。全球最大油輪企業之一前線油輪公司也調整了航線。



英國維里斯克－梅普爾克羅夫特咨詢公司分析師托爾比約恩·索爾特韋特說，船只頻頻遇襲已經成為“一場海上安全危機”，影響中東和其他地區的商業和經濟。



多國聯合巡邏



美國國務卿安東尼·布林肯18日同沙特阿拉伯外交大臣費薩爾·本·法爾漢·阿勒沙特通電話，譴責胡塞武裝多次在紅海國際水域襲擊商船。19日凌晨，美國防長奧斯汀在訪問巴林途中宣布組建聯盟執行護航行動，代號“繁榮衛士”。



奧斯汀說，英國、巴林、加拿大、法國、意大利、荷蘭、挪威、塞舌爾和西班牙等國將加入這一聯盟。一些國家將參與聯合巡邏，一些國家將提供涉及紅海、亞丁灣的情報支持。



一名瞭解組建聯盟細節的防務官員告訴美聯社記者，還有幾個國家也同意加入聯盟，但不願公開。



美聯社報導，護航行動將由去年4月成立的第153聯合特遣隊協調。



這支國際聯合特遣隊現由美國海軍指揮，成員包括“聯合海上力量”成員國的軍事人員，主要負責紅海、曼德海峽和亞丁灣的安全狀況。“聯合海上力量”2001年成立，總部設在美國海軍第五艦隊總部所在地巴林。



胡塞武裝核心決策機構成員穆罕默德·布海提18日告訴卡塔爾半島電視台，胡塞武裝有能力應對美國等國組建的任何聯盟。



此外，美國還要求聯合國安全理事會就商船在紅海頻繁遇襲採取行動。



美聯社報導，美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯－格林菲爾德在給安理會成員國代表的信中說，胡塞武裝持續襲擊合法通過國際航道的商船，對“航行權利和自由、國際海上安全和國際商業”構成威脅。安理會18日圍繞這一議題展開閉門討論，但沒有立即行動。



三艘商船本月3日在紅海南部國際水域遭導彈襲擊後，美國海軍“卡尼”號驅逐艦和“梅森”號驅逐艦每天在曼德海峽附近游弋，以應對胡塞武裝襲擊。迄今為止，美軍沒有反擊胡塞武裝。