剛果（金）大選日將關閉邊境

中評社北京12月20日電／據新華網報導，剛果（金）移民總局19日發表聲明說，為確保20日總統、議會及地方選舉安全順利舉行，該國20日將關閉邊境，但國際航班正常運行。



聲明說，剛果（金）將於20日零時至23時59分關閉“海陸空”邊境。在此期間，國內航班暫停，在國際機場起降的國際航班正常運行。



根據剛果（金）國家獨立選舉委員會的數據，超過4400萬選民登記參加此次大選投票。投票於當地時間20日6時開始，17時結束。



根據此次選舉日程，選舉初步結果將於12月31日公布。