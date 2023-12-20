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剛果（金）大選日將關閉邊境
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2023-12-20 11:50:31
中評社北京12月20日電／據新華網報導，剛果（金）移民總局19日發表聲明說，為確保20日總統、議會及地方選舉安全順利舉行，該國20日將關閉邊境，但國際航班正常運行。
聲明說，剛果（金）將於20日零時至23時59分關閉“海陸空”邊境。在此期間，國內航班暫停，在國際機場起降的國際航班正常運行。
根據剛果（金）國家獨立選舉委員會的數據，超過4400萬選民登記參加此次大選投票。投票於當地時間20日6時開始，17時結束。
根據此次選舉日程，選舉初步結果將於12月31日公布。
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