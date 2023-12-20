賴辦啟動環島大團結、台灣贏德美造勢

賴清德競選總幹事潘孟安提前亮相新款募款小物“挺美德貓狗應援巾”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）2024大選倒數24天，賴清德競選總幹事潘孟安、發言人郭雅慧今天共同召開“環島大團結，台灣贏德美”迎向勝利記者會，會中公布“環島拼字”、“台灣美德站出來、造勢晚會”，以及最後一周的“全台大車掃”等勝選方程式，希望在選前的衝刺階段號召所有的支持者，一起走出家門，參加活動，為賴清德、蕭美琴加油，一起為台灣的未來，城市的建設打拚。



潘孟安表示，首先是在“唱土地的歌、拼咱的希望”活動，全台環島拼字活動，將在明天正式起跑，從宜、花、東開始直到周日，最後回到台北市，完成“選對的人、走對的路，美德WIN台灣，台灣WIN得美”。而在每場拼字活動，賴清德也會在現場發表演講，並提出專屬各縣市的願景和建設規劃。



他表示，除了期許賴蕭配贏得勝利之外，更是象徵一個“國家”的未來、城市的建設，是需要大家一起打拚。他強調，賴清德是目前唯一一個，提出完整“國政”的候選人，闡述方向願景，也是唯一針對各城市的未來發展，提出規劃，展現民進黨對人民負責任的態度。



潘孟安表示，明年1月3日開始，將同步啟動號召民進黨全體黨公職站路口的計劃，以及在各地展開造勢晚會。潘孟安說明，全體黨公職在全台各地站路口的意義，在於讓民眾“看得到”、“找得到”、也“接觸得到”，同時也代表民進黨全黨上下團結一致的氣勢，從台灣頭走到台灣尾，每一個地方都可以看見團結力拚勝選的精神。



至於全台造勢晚會部分，潘孟安預告，1月3日起將在新北辦第一場的造勢晚會，從賴清德故鄉開始走遍全台。包含1月11日在台北凱道舉行造勢晚會，1月12日選前之夜則選在台南及新北，對賴清德來說，新北是他的故鄉，台南則是他從政的起點，選前一天的兩個地點別具意義。



潘孟安表示，1月8日開始，將會啟動全台大車掃計劃，由賴清德、蕭美琴，兩人分進合擊，進行為期5天的車隊掃街，將穿梭全台各縣市，選前激起支持者熱情，也呼籲大家1月13日出門投票，不僅“賴蕭配”要順利當選，更要帶領“立委”候選人們贏得勝選，“國會”過半。



在記者會的最後，潘孟安也提前亮相了新款募款小物“挺美德貓狗應援巾”，潘孟安表示，日前推出貓狗胸章大獲好評，因此，競選總部將於今日中午同步在賴清德、蕭美琴競選官網，以及競選總部“賴桑小舖”同步上架。



郭雅慧介紹說，新款貓狗應援巾共有兩款，分別是“走對的路 綠色款”、“選對的人 橘色款”，只要捐款新台幣500元即可獲得一條，同一款式每人限換一條，希望在迎接勝選的最後時間，大家能在活動現場拿出應援巾，為賴清德、蕭美琴大聲應援，一起“選對的人，走對的路”。