中評鏡頭：台中選將抽籤搏版面　各顯神通

民進黨台中市第五選區（北區、北屯區）候選人莊競程帶著自己的大頭娃娃分身進場。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月20日電（記者 方敬為）第11屆“立委”選舉台中市候選人號次抽籤20日上午9點舉行，各方人馬在會場外集結造勢，場面熱鬧，候選人為搏版面，各出奇招。民進黨出動“戰貓”布偶裝陪同候選人進場，還有候選人帶著分身頭套登場，甚至扮演成電玩角色、超級英雄等，相當吸睛。



“中選會”20日辦理政黨票及區域“立委”候選人號次抽籤，台中市共8個選區，有34人參選，抽籤採選區順位依序抽號次，各方人馬完成號次抽籤後，即到場外集結造勢。除了拚人數、聲量外，也比拚道具、造型，積極爭取曝光。



民進黨台中市第四選區（西屯、南屯）候選人張廖萬堅抽到1號後，與象徵民進黨副手候選人蕭美琴的人型“戰貓”布偶，一同喊口號打氣。張廖萬堅表示，他長期在“立院”教育文化委員會，希望選舉文化更有趣活潑。蕭美琴喜歡貓，有戰貓的稱號，競選團隊就想到出動人型貓布偶作為選戰吉祥物。這隻戰貓從選舉以來經常陪同掃街、拜票、站路口，頗受選民好評。



中國國民黨台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）候選人楊瓊櫻則帶來6位經典電玩角色“瑪利歐”（Mario）助陣，紅帽及藍工作服招牌超吸睛。楊瓊櫻說，很多選民認為她很像瑪利歐，走到哪裡都是吉祥物。她要學習瑪利歐勤勉努力拼命衝向目標精神，繼續衝、繼續拚，替選民謀福利，懇請大家支持她連任。



民進黨台中市第五選區（北區、北屯區）候選人莊競程帶著自己的大頭娃娃分身進場。競選團隊將莊競程的臉描繪成卡通版本，並製作成頭套，由助理戴上，平時在外頭掃街拜票，充當莊競程分身，乍看頗為神似，別具創意。