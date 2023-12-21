中評關注：美專家稱關注台灣選後穩定可預見

美國台海研究建制派學者討論台灣選舉 布魯金斯視頻 中評社華盛頓12月20日電（記者 余東暉）每到台灣大選，美國因素總是無處不在。儘管美國官方宣示，不會反對干預台灣選舉，不會偏好某個候選人，但美國專家在談到台灣選後局勢時表示，最關注新政府的穩定性與可預見性，並宣稱最怕台灣新政府突然翻轉，與大陸走得太近。



美國智庫布魯金斯學會日前舉行“台灣2024選舉前瞻”線上研討會，由卜睿哲、任雪麗、何瑞恩、祁凱立等台海研究學界知名學者探討有關台灣選舉的議題。他們都是美國台灣問題研究的建制派學者，代表著美國學界對於台灣問題的傳統觀點，在有關台灣問題的激進主張層出不窮的今天，他們的觀點通常被認為是相對溫和。



關於美國因素在台灣選舉中所起的作用，前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）認為體現在多方面：一是台灣媒體認為美國的立場很重要；二是各黨都想向選民證明他們更有能力處理對美關係；三是台灣選民認識到美國對台灣在經濟和安全上都很重要，他們也記得上世紀90年代末或20世紀初陳水扁越線行為，與美國產生的不快。



​ 卜睿哲稱，美國已經採取了非常明確的立場組成：一是美國尊重台灣的民主體系；二是美國相信是由台灣選民來挑選自己的領導人，不是由美國發送信號來挑選台灣領導人；三是美國盡力與台灣選民選出的領導人合作；四是對美國非常重要的是，台灣如何看待自己的利益，台灣定義的利益與美國定義的利益是否有重叠和匯聚之處？所以美方與台灣每位候選人接觸，以清楚地理解他們的政策立場，也確保他們理解美國如何定義自身利益。