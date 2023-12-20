綠色和平組織在賴競總前架大看板“缺綠電”

綠色和平團體在賴清德競選總部前方，擺放大型看板。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）2024大選首場電視政見發表會將於今晚舉行，環保團體綠色和平組織選在今日突襲3位候選人的競選總部大門，以巨型競選看板堵住出入口，除了表達各候選人的2030年再生能源目標難解決企業“缺綠電”難題，同時也要求各候選人2030年再生能源目標，提高到能源占比40%以上的訴求。



賴清德競選總部放著的看版寫著“缺綠電”、“停台灣”，以及有著賴大幅的照片。



綠色和平近40名志工今上午就出現在各大“總統”候選人的競選總部門口，組裝約3公尺高的大型競選看板，用來堵住正門，對各候選人的再生能源政見表達不滿，期待各候選人能在政見發表會中回應他們的訴求。



賴清德競選總部上午9點40分預計召開“環島大團結，台灣贏德美”迎向勝利記者會。因此，警方也前來告誡綠色和平人員的活動，希望移開大型看板。最後並未發生衝突，擔任綠色和平的志工將大型看移離開出人口，讓競選總部可以保持出入。警方也用拒馬圍出一個區域，讓綠色和平在競總前方擺放大型看板。



綠色和平表示，“再生能源不僅是環境議題，更是經濟議題，台灣近七成GDP倚靠出口，全球供應鏈減碳要求下，台灣企業正面臨“沒有綠電就失去訂單”的困境。2024年候選人的政見對於台灣經濟的未來至關重要，如果再生能源供應依然無法跟上急遽增長的需求，將會讓企業“缺綠電”困境雪上加霜。