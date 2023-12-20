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巴基斯坦報告首例猴痘死亡病例
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2023-12-20 12:22:27
中評社北京12月20日電／據新華網報導，巴基斯坦官方醫療機構19日報告了該國首例猴痘死亡病例。
巴基斯坦醫學科學研究所傳染病科主任納西姆·阿赫塔爾在一份聲明中說，死者是一名在該院接受治療的40歲男子，同時感染了艾滋病病毒，於17日上午因猴痘引發的並發症死亡。
聲明說，巴基斯坦於今年4月報告該國首例猴痘確診病例，截至目前累計確診病例7例，其中6例已康復，1例死亡。所有猴痘病例均為境外傳入，尚未發現本地傳播病例。
聲明說，由於缺乏相關藥物，巴基斯坦醫療機構在治療猴痘患者時面臨著極大困難。
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