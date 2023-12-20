農地當停車場　黃國昌：柯絕不會“賴著不拆”

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）民進黨2024候選人賴清德新北萬里老家違建，近期遭藍白猛攻，引來綠營反攻。台灣民眾黨2024候選人柯文哲遭爆料持分“特定農業區農牧用地”卻收租當停車場，柯昨天回應20日就會請人刨除水泥鋪面。民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌20日諷道，相信柯說到做到，絕對不會“賴著不拆”。



賴清德萬里老家違建議題，被揶揄“賴皮寮”、“賴著不拆”。柯文哲也遭爆料持分“新竹隆恩段農業用地”，卻鋪上柏油作為停車場使用。柯19日晚上直播拿出地價稅單，證實有如實報稅，不像賴。柯強調將請人刨除水泥鋪面，回歸農地，並反酸賴“賴皮寮怎麼辦”？



民眾黨20日上午召開不分區“立委”候選人“財政改革”記者會，出席者包括不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、台北商業大學財稅系教授黃耀輝。



黃國昌會後接受媒體訪問表示，法律之前人人平等，這是一個最基本的原則，柯文哲擁有持分土地出現違規使用狀態，依法該怎麼辦就怎麼辦。他相信柯文哲是一個劍及履及、說到做到的人，絕對不會“賴著不拆”。



至於綠色和平組織20日上午發動非暴力直接行動，分別在藍綠白2024候選人競選總部前架設巨型競選看板佔據競總大門口，抗議無視台灣“缺綠電”的環境，要求各黨2024候選人公開回應。黃國昌說，任何公民團體表達意見，這是台灣公民社會應有的常態，他們提出的訴求，各黨候選人都應仔細聆聽。



黃國昌認為，至於在目前現實狀態下，怎麼樣去提高再生能源比例？路徑到底是什麼？他認為各黨候選人必須要負責任地對選民提出看法。