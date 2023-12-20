蔣萬安率台北選將抽號次　舉聖火拚八仙過海

台北市長蔣萬安率領國民黨8名台北市“立委”候選人到台北市選舉委員會抽號次，並高舉聖火、喊勝利口號。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，20日是“立委”候選人號次抽籤日，中國國民黨台北市長蔣萬安偕國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，率領國民黨8名台北市“立委”候選人到台北市選舉委員會抽號次，眾人高舉象徵性的聖火，力拚“八仙過海”。蔣萬安再度火力全開，痛批民進黨亂政、“立委”淪橡皮圖章，呼籲大家力挺國民黨以及2024候選人侯友宜、趙少康。



蔣萬安與黃呂錦茹領銜，一早與國民黨台北市8名“立委”候選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、鍾小平、羅智強、徐巧芯、賴士葆到場，並由國民黨台北市議員秦慧珠擔任主持人。



蔣萬安致詞呼籲，大家選票集中讓國民黨8名最好的台北市“立委”候選人當選，過去8年，民進黨一黨獨大，在“立法院”蠻橫、鴨霸，沒什麼法案不能通過，通過了許多不公不義的法案，還有違憲、違法的機關，貪腐叢生、弊案猖獗，國民黨8名選將不會是橡皮圖章，也不會像民進黨“立委”一樣變成護航部隊。



蔣萬安說，國民黨“立委”會擋下不公不義的法案，至於2024大選，中南部都對侯友宜很有感，包括廢除80歲以上巴氏量表政策、年輕人免首購頭期款1500萬元新台幣的買房貸款，大學學雜費補助，可解決負擔，支持侯康配。



蔣萬安也說，他會利用市政行程之餘時間，全力輔選8選將，已緊鑼密鼓安排台北市各區的掃街拜票，也會到外縣市為侯康配輔選，他絕對有信心，不能再讓民進黨一言堂，要支持國民黨。