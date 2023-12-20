中評鏡頭：新北藍軍的他們讓兒子接棒參選

新北市議長蔣根煌。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月20日電（記者 楊騰凱）新北市選舉委員會20日舉行“立委”候選人選舉號次抽籤，出現兩對藍軍父子檔，都是兒子參選“立委”，父親到場支持，分別是新北市議長蔣根煌，到場力挺參選新北市第四選區（新莊）“立委”的兒子蔣欣璋，以及前國民黨“立委”張慶忠，到場支持參選新北市第八選區（中和）“立委”的兒子張智倫。



蔣根煌為國民黨新北市在地要角，已任四屆新北市議員，其中2018、2022兩屆擔任議長。不過新北市第四選區近年來漸漸成為民進黨票倉，2016年起由吳秉叡當選並連任兩屆，2024吳秉叡得票率為55.13%，對手國民黨陳明義為37.13%。



蔣欣璋今年36歲，自幼在新加坡求學，大學就讀星國淡馬錫理工學院，2010年畢業後返台，跟著蔣根煌學習政治、選民服務。蔣欣璋此次將對上民進黨蘇系大將吳秉叡。



至於張慶忠2005年至2016年擔任過新北市第八選區（中和）三屆“立法委員”，是在地資深“立委”，任內最知名的事件是，張慶忠2014年擔任“立法院”內政委員會召委，在會議上快速將兩岸服貿協議送交院會，後來就發生了太陽花學運，張慶忠政治聲勢也重挫，2016挑戰四連霸失利，敗給民進黨江永昌。



張智倫是張慶忠次子，現年40歲，是美國菲力狄克森大學會計碩士，具有美國會計師執照，從政前在台灣擔任會計師，此次參選中和“立委”，希望能接棒父親過去的政治版圖。



民進黨江永昌選擇交棒，張智倫此次對手為太陽花學運出身的民進黨吳崢以及台灣民眾黨邱臣遠，江永昌2020得票率47.21%，國民黨邱烽堯為44.6%，由於上屆藍綠差距不大，加上張智倫背後有家族支持，以及對手吳崢的地方基礎相對偏弱，張智倫頗被看好勝選。