高票連任埃及總統　塞西積極應對挑戰

中評社北京12月20日電／據新華網報導，埃及全國選舉委員會18日宣布，現任總統阿卜杜勒－法塔赫·塞西以89.6%的得票率贏得總統選舉。分析人士指出，塞西連續第三次當選埃及總統，表明埃及民眾對其執政能力持肯定態度。即將開啟6年新任期的塞西，面臨著提振經濟、應對地緣安全風險等任務。



執政基礎堅實



塞西現年69歲，2014年首次當選埃及總統，2018年以高得票率贏得連任。分析人士指出，埃及民眾連續三次對塞西投下“信任票”，表明其執政基礎堅實。



國內政策方面，自2014年執政以來，塞西政府一方面著力改善基礎設施，全力打造新行政首都以提升埃及的國際形象，有效拉動外國投資，創造更多就業機會；另一方面，在打擊非法武裝團體、維護國家安全等重大問題上，塞西政府決策成熟、穩健，通過建立快速反應部隊、加強反恐教育等，不斷提升國內政治穩定性。



42歲的開羅市民穆斯塔法·阿德南接受新華社記者採訪時說，除了啟動重大經濟項目外，塞西還通過重建國家機構等措施，使埃及在政治上更加穩定，增強了埃及在地區和國際上的影響力。



對外政策方面，在地區熱點問題頻發的背景下，埃及積極斡旋，致力於維護地區和平穩定。埃及赫勒萬大學政治學教授馬吉德·布特羅斯表示，塞西政府在地區問題中的促和努力對維護埃及的國家利益和安全有積極作用。



上海外國語大學中東研究所副教授趙軍說，近年來，埃及取得一系列積極外交成果，不僅理順同地區國家的關係，與土耳其恢復外交關係至大使級，與敘利亞、伊朗等國的關係得到改善，同時通過採取平衡外交戰略，與世界大國均保持著友好穩定關係。



面臨經濟、安全挑戰



塞西18日勝選後說，埃及正在努力應對來自各個層面的挑戰，其中巴以新一輪衝突危及埃及國家安全，“必須盡一切努力阻止”其加劇。



分析人士指出，巴以衝突給埃及帶來更多外交考驗。塞西政府強調應通過“兩國方案”和外交手段和平解決巴以衝突，不僅在緩解人道主義危機等方面發揮積極作用，開通拉法口岸作為輸送人道主義救援物資的“生命通道”，還積極參與斡旋，促成了此前以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）之間的臨時停火。



國內方面，塞西面臨有效提振經濟的挑戰。復旦大學中東研究中心研究員鄒志強說，當前埃及經濟面臨著增長動力不足、國內外匯短缺、債務負擔增大等問題。



不過受訪人士普遍認為，塞西政府有能力平穩應對國內經濟挑戰。埃及外交事務委員會主任伊扎特·薩阿德說，近年來，埃及在各領域取得許多發展成就，表明埃及決策者在實現增長、繁榮、安全、穩定、法治等方面有明確規劃。自經濟改革計劃實施以來，面對各種壓力，埃及採取了靈活和有效的應對措施。此外，加強與國際組織協調和發展對外經濟合作，也起到了緩解壓力的作用。