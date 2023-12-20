蒙古國首都一處住宅發生火災致7人死亡

中評社北京12月20日電／據新華網報導，蒙古國緊急情況總局19日通報說，位於該國首都烏蘭巴托市汗烏拉區一棟十層居民住宅樓當天凌晨發生火災，導致7人死亡。目前火勢已被撲滅。



參加救援行動的消防人員說，火災發生時居民正在熟睡，7人因一氧化碳中毒而死亡，其中包括4名兒童。



有關部門目前正對火災原因展開調查。



據蒙古國消防部門的初步調查，此次火災可能由居民家中的聖誕樹裝飾燈故障引發。蒙古國緊急情況總局提醒民眾時刻注意消防安全，用火、用電必須格外謹慎。