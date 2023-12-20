黃珊珊抽到12號　趁機宣傳12號凱道見

民眾黨政黨號次抽到12號，黃珊珊受訪時呼籲支持者明年1月12號選前之夜凱道見。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月20日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊20日上午代表民眾黨在“第十一屆不分區及僑居國外國民“立法委員”選舉”政黨號次抽籤上抽到了12號，她於稍後的聯訪時，立刻用上了剛抽出來的12號，呼籲民眾黨的支持者能在明年1月12號的選前之夜，能參加民眾黨位於具有象徵性意義的凱道前的造勢。



20日上午“第十一屆不分區及僑居國外國民“立法委員”選舉”政黨號次抽籤於，中央聯合辦公大樓南棟大廳舉行。民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊在民眾黨秘書長周台竹的陪同下前來抽籤。



黃珊珊在抽到12號後只簡短的呼籲大選票投一號民眾黨2024大選候選人柯文哲和其副手吳欣盈，政黨票投民眾黨。因為政黨號次較為後面，民眾黨是三大主要政黨中最後一位進入媒體聯訪區的代表。



在黃珊珊進入聯訪區發言時，還發生了一個有趣的小插曲，因為前一位受訪的代表身材較為高大，因此麥克風的位置對身材較為矮小的黃珊珊來說太高，但她又不太清楚麥克風架的高度調整方式，在那邊摸索了一陣之後，後來在旁邊等候提問的媒體協助調成符合她身高的高度。

