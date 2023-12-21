中評現場：台商投資大陸宣傳推介活動舉辦

活動現場（中評社 海涵攝） 中評社北京12月21日電（記者 海涵）由商務部、國務院台辦指導，海峽兩岸經貿交流協會、海峽經濟科技合作中心、全國台灣同胞投資企業聯誼會共同主辦的“台商投資大陸宣傳推介活動”12月20日在北京舉辦。



活動邀請國家發展改革委、商務部等部門及相關研究機構解讀大陸吸引外資政策、深化閩台融合發展政策、支持中小企業發展政策、惠台利民政策措施等相關情況，推介福建、貴州、重慶、吉林、雲南等省區市投資環境，旨在助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。



商務部副部長郭婷婷致辭時表示，今年前三季度大陸GDP同比增長5.2%，增速在全球主要經濟體中保持領先。大陸經濟韌性強、潛力足的特點沒有改變，長期向好的基本面也沒有改變。近日國際貨幣基金組織、世界銀行等都上調了今明兩年大陸經濟增長預期，反映出國際上對大陸經濟持續保持增長的信心。當前，大陸正在加快構建新發展格局，以高質量發展推進中國式現代化建設，這為廣大台胞台企提供了更多的發展機遇和更廣闊的發展空間。我們將加大政策支持、推動高水平開放，優化台商投資環境、支持台企融入大循環，深化兩岸經貿融合發展。



中共中央台辦、國務院台辦副主任陳元豐表示，大陸加快構建新發展格局，全面推進高質量發展，為廣大台胞台企打造新舞台、提供新機遇。我們尊重關愛造福台灣同胞，為廣大台胞台企辦事創業創造更好條件。兩岸關係和平發展是造福兩岸同胞的光明之路。兩岸關係和平發展最符合兩岸同胞的切身利益和共同心願，最符合時代發展潮流。希望台胞台企共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，共享兩岸關係和平發展紅利。



全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，大陸經濟展現出自身韌性和巨大潛能，有關部門出台了一系列助力台資企業發展的政策措施，打造了良好的營商環境，堅定了我們在大陸持續發展的信心。廣大台商要凝聚力量，抓住機遇，積極融入大陸高質量發展中，認真思考如何結合自身企業優勢，期待兩岸企業攜手壯大中華民族經濟，助力中華民族偉大復興。



宣傳推介活動共有相關省區市商務主管部門和對台工作部門代表、140餘家台資企業代表約240人現場參會。



