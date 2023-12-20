健美格鬥王戴獎牌抽號次吸睛　徐巧芯人氣高

台北市“立委”候選人號次抽籤，曾是健美國手的“格鬥狂人”林志成戴著一堆獎牌與盾牌，引人注目。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，20日是“立委”候選人號次抽籤日，台北市“立委”候選人紛紛來到台北市選舉委員會等待抽號，現場最吸睛的則是一名曾是健美國手的“格鬥狂人”林志成，戴著一堆獎牌與盾牌十分高調。中國國民黨徐巧芯則意外成了高人氣明星，不少“立委”候選人竟紛紛前來合影、換名片，徐也來者不拒，心情愉悅。



選委會抽號現場，部分“立委”候選人委請助理來抽號，大多則是親自到場。參選台北市第四港湖選區的基進黨吳欣岱很早就到，但對手民進黨高嘉瑜則沒來；參選第一選區的新黨（以無黨登記）侯漢廷也到，民進黨吳思瑤則請助理到場。



台北市“立委”候選人數高達53名，不少人奇裝異服，其中最吸睛、高調的是參選第五選區的4號林志成，脖子掛著大量的獎牌，並拿著盾牌進場，抽號碼後，自己高喊當選。林志成今年59歲，出生於雲林，健身資歷超過30年，曾向網紅“館長”陳之漢下過戰帖，曾獲得全台健力10連霸、健美16連霸及“世界終極格鬥王”6連霸，評價兩極。



徐巧芯在現場則突然成為高人氣明星，不少個別獨立參選的“立委”候選人紛紛主動上前與徐巧芯合影，並發名片，甚至有的還喊徐巧芯加油、當選，徐也展現親和力，心情愉悅，來者不拒。



不過徐巧芯與國民黨羅智強會合後一同接受媒體聯訪時，羅一度遇到第六選區的競爭對手、台灣維新朱翊銘嗆聲，朱要羅回應他，不要臉書封鎖他，他更說他也是羅的選民。羅智強則展現風度，直呼感謝、請大家為朱加油。徐巧芯則在旁解圍問朱“可以支持羅智強啊！你留了什麼言被封鎖嗎？”警方則勸離朱，朱則喊著自己的政見是提出大麻、毒品、性交合法化等。

