陳元豐：和平發展是造福兩岸的光明之路

中共中央台辦、國務院台辦副主任陳元豐（中評社 海涵攝） 中評社北京12月21日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦副主任陳元豐12月20日在“台商投資大陸宣傳推介活動”上表示，兩岸關係和平發展是造福兩岸同胞的光明之路，希望台胞台企共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道。



陳元豐表示，大陸加快構建新發展格局，全面推進高質量發展，為廣大台胞台企打造新舞台、提供新機遇。今年中央經濟工作會議把高質量發展作為新時代做好經濟工作的首個規律性認識，強調必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理。明年圍繞推動高質量發展，大陸將以科技創新引領現代化產業體系建設，著力擴大內需，深化重點領域改革，擴大高水平對外開放，深入推進生態文明建設和綠色低碳發展等九個方面持續推進經濟建設。這必將鞏固和增強大陸經濟回升向好態勢，也必將為兩岸經濟及各領域交流合作開辟更廣闊空間、提供更多新機遇。“我們對兩岸經濟合作交流向更寬領域拓展、更高層次提升深具信心。”



陳元豐說，我們尊重關愛造福台灣同胞，為廣大台胞台企辦事創業創造更好條件。今年9月，《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》發布，這是中共中央、國務院第一份專門为深化兩岸融合發展出台的文件，體現了對台灣同胞的極大誠意。我們持續完善惠及台胞台企的政策措施，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇，為台胞台企提供同等待遇，採取切實舉措幫助台商台企融入新發展格局、實現高質量發展，為台灣青年來大陸學習、生活、就業創業創造良好條件，幫助他們實現對美好生活的向往。



“兩岸關係和平發展是造福兩岸同胞的光明之路。”陳元豐表示，兩岸關係和平發展最符合兩岸同胞的切身利益和共同心願，最符合時代發展潮流。希望台胞台企共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，共享兩岸關係和平發展紅利。



“台商投資大陸宣傳推介活動”由商務部、國務院台辦指導，海峽兩岸經貿交流協會、海峽經濟科技合作中心、全國台灣同胞投資企業聯誼會共同主辦，活動邀請國家發展改革委、商務部等部門及相關研究機構解讀大陸吸引外資政策、深化閩台融合發展政策、大陸惠台利民政策措施和支持中小企業發展等相關情況，推介重點省區市投資環境，旨在助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。

