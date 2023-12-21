李政宏：廣大台商要凝聚力量 抓住發展機遇

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏（中評社 海涵攝） 中評社北京12月21日電（記者 海涵）全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏12月20日在“台商投資大陸宣傳推介活動”上表示，廣大台商要凝聚力量，抓住機遇，積極融入大陸高質量發展中，認真思考如何結合自身企業優勢，期待兩岸企業攜手壯大中華民族經濟，助力中華民族偉大復興。



李政宏表示，台商投資大陸宣傳推介活動的舉辦為台商台企實現高質量發展、參與中國式現代化建設增添了新動力、開展了新動能。



他指出，大陸經濟展現自身韌性和巨大潛能。大陸正積極推進推動高質量發展，構建新發展格局，各項經濟戰略乘風破浪持續前行，不斷釋放經濟發展的潛力。“一帶一路”、長三角規劃、京津冀協同發展、海南自貿港、粵港澳大灣區等國家戰略格局遠大，潛力無限，為台企加快轉型升級、拓展大陸市場提供了廣闊空間和舞台。



李政宏說，大陸各級政府和相關部門高度重視台商台企發展，出台了一系列助力台資企業發展的政策措施，打造了良好的營商環境，堅定了我們在大陸持續發展的信心。



李政宏表示，廣大台商要凝聚力量，抓住機遇，積極融入大陸高質量發展中，認真思考如何結合自身企業優勢，期待兩岸企業攜手壯大中華民族經濟，助力中華民族偉大復興。



“台商投資大陸宣傳推介活動”由商務部、國務院台辦指導，海峽兩岸經貿交流協會、海峽經濟科技合作中心、全國台灣同胞投資企業聯誼會共同主辦，活動邀請國家發展改革委、商務部等部門及相關研究機構解讀大陸吸引外資政策、深化閩台融合發展政策、大陸惠台利民政策措施和支持中小企業發展等相關情況，推介重點省區市投資環境，旨在助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。

