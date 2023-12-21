台商：看好大陸發展潛力　台企經營信心堅定

全國台企聯會長李政宏（中評社 海涵攝） 中評社北京12月21日電（記者 海涵）由商務部、國務院台辦指導，海峽兩岸經貿交流協會、海峽經濟科技合作中心、全國台灣同胞投資企業聯誼會共同主辦的“台商投資大陸宣傳推介活動”20日在北京舉辦。活動期間，全國台企聯會長李政宏、台商陳建勛接受記者採訪時表示，本次活動介紹的相關政策進一步堅定其經營信心，大陸經濟蘊含的機遇也將為台企發展提供舞台。



李政宏說，台商投資大陸宣傳推介活動旨在協助台資企業融入新發展格局。大陸商務部每年都會舉辦類似的交流推介活動，以促進兩岸產業合作，助力台企更好發展。



李政宏表示，大陸經濟韌性很強，有著全球數一數二的市場規模，政策空間足夠，“大陸是最佳投資寶地，以前是、現在是、未來也必將是，廣大台企經營信心堅定。”



就大陸商務部日前認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘一事，李政宏說，兩個地區的貿易協議理應是互惠互利的。民進黨當局上台後，持續“抗中”和“去中國化”，不斷限制很多大陸商品輸往台灣。“我們呼籲民進黨政府正視這一問題，依循WTO原則和ECFA有關‘逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘’條款，做其該做的事，不要摻雜過多的意識形態和政治操弄。”



李政宏說，兩岸貿易依存度很高，產業鏈上下游連接十分緊密。衹有兩岸關係好，台商才會更好。廣大台商朋友都衷心期待兩岸能夠脫離兵凶戰危狀況，希望兩岸關係往好的方向發展，能持續不斷交流、互惠互享。



台商陳建勛從2004年起就來大陸發展事業了，他說，除去疫情期間，大陸幾乎每年都會舉辦類似的台商投資大陸宣傳推介活動。“這次來主要是想瞭解一下大陸惠台利民、促進兩岸融合發展的相關政策措施。”



陳建勛目前主要經營大健康產業，他說，大健康是一個具有很大發展潛力的領域，同時也很看好大陸的市場規模。相信在未來，大陸的市場前景一定會越來越好。陳建勛也說，兩岸民眾都想要安穩的生活，希望兩岸能夠在和平的前提下，互利合作。



“台商投資大陸宣傳推介活動”共有相關省區市商務主管部門和對台工作部門代表、140餘家台資企業代表約240人現場參會。活動邀請國家發展改革委、商務部等部門及相關研究機構解讀大陸吸引外資政策、深化閩台融合發展政策、大陸惠台利民政策措施和支持中小企業發展等相關情況，推介重點省區市投資環境，旨在助力台商台企融入新發展格局、參與高質量發展。

