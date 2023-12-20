民進黨台北隊冷清　8選將僅4人親自抽號次

民進黨台北市第三選區（中山、北松山）候選人謝佩芬。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）2024大選20日舉行“立委”候選人號次抽籤，中國國民黨台北市長蔣萬安、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹率領8名“立委”候選人，力拚“八仙過海”聲勢浩大。反觀民進黨台北隊，衹有4名候選人到場，場面冷清，連賴清德台北競選總部主委陳時中、市黨部主委張茂楠都沒來。綠營選將吳沛憶、苗博雅回應賴清德老家違建“賴皮寮”爭議。



蔣萬安上午大陣仗率台北市8位“立委”候選人抽號次，士氣高昂。民進黨則是讓選將自己安排時間到場抽號，8名選將僅有第三選區謝佩芬、第五選區吳沛憶、第六選區民進黨禮讓的社會民主黨苗博雅、第八選區王閔生到場。第一選區吳思瑤、第二選區王世堅、第四選區高嘉瑜、第七選區許淑華都沒來，委由助理到場代抽。



吳沛憶、苗博雅接受聯訪，媒體詢問民進黨台北市黨部為何不積極、選將沒一起來？吳沛憶說，民進黨是最早就開始跑陸戰、空戰，早就有很多密集的規劃，希望更多人支持台灣隊。苗博雅說，大家都在市場拜票，每個人抽籤的時段本都不同。不像國民黨有豐厚的資源，且國民黨台北市長蔣萬安用上班時間帶隊輔選，對市政不用心、只對選舉用心，選情應讓小雞自己努力就好。

