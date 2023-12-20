民眾黨黃國昌批綠承諾修財劃法　全部跳票

民眾黨召開不分區“立委”候選人“財政改革”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌戰力十足，20日再接再厲猛打民進黨政治誠信議題，黃細數民進黨從2012年就承諾要修《財政收支劃分法》的政治人物，點名前“行政院長”蘇貞昌當年開記者會哭訴“台北縣長任內，每逢半夜醒來全身流冷汗，擔心米缸沒有米”，一旁坐著時任台南市長的賴清德也高喊要修法，現在卻全把承諾全丟到垃圾桶。



台灣民眾黨20日上午召開不分區“立委”候選人“財政改革”記者會，出席者包括不分區“立委”候選人黃國昌、張啟楷、台北商業大學財稅系教授黃耀輝。



黃國昌在記者會上秀出檔案，時任民進黨主席的蘇貞昌2012年率地方縣市長召開記者會，高喊必須要修《財政收支劃分法》，甚至稱台北縣長任內財源不足，讓蘇晚上醒來全身流冷汗，就好像媽媽看到嗷嗷待哺的小孩，米缸裡卻沒有米。坐在一旁的賴清德也呼籲要修法，而蔡英文在2015年競選期間也做出承諾，沒想到民進黨執政後，享受到權力、金錢一把抓的滋味後，馬上忘記。



黃國昌指出，賴清德當了“行政院長”後，沒想到民進黨透過媒體帶風向，修法後各縣市會爭食財源，要暫緩過去所做的承諾，通通丟進垃圾桶裡，這一暫緩就到蔡英文都要下台了，《財政收支劃分法》還是不動如山，為什麼賴清德當年高喊要修法，當了“行政院長”就反悔了？

