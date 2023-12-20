柯文哲新竹農地停車場拉起封鎖線　近日開挖

柯文哲遭爆料的“農地停車場”，今早遊覽車已全數移走，現場並拉起封鎖線。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲持有新竹隆恩段農業用地，遭名嘴爆料鋪上柏油，租給遊覽車公司做停車場使用，民進黨砲轟。柯文哲昨晚表示將盡速刨除水泥，回歸農地使用，今日上午遊覽車已全數移走，只剩一片空地，並拉起封鎖線。



民眾黨新竹黨部代理主委李國璋表示，該地今日不會開挖，因有行政流程要跑，目前先鑑界，後續將依柯指示合法、公開並盡速處理。



柯文哲昨日對外說明，他父親曾希望他回新竹行醫，幾年前新竹有5個醫生合股買一塊地，土地沒有分割，後來查起來是其中一位地主代表去跟其他人簽約。他強調，自己不會賴皮，該怎麼辦就怎麼辦。他已請其他地主，通知遊覽車業者移車，也主動聯繫怪手業者，盡速刨除水泥，回歸農地使用。



中評社今日到柯文哲遭爆的“農地停車場”查看，該處位在新竹市水利路旁，緊鄰千甲車站、公道五路與新竹交流道，地段相當不錯，早上原本停在該處的遊覽車已全數移除，現場只剩一片空地，並拉起封鎖線。有民眾陸續到現場拍照打卡，該處甚至在Google地圖上被網友標示為“濫用柯優良農地”。



一位自稱是新竹中學大柯文哲幾屆學長的老伯伯也騎著機車前來拍照，他向中評社透露，要把照片傳在新竹中學校友群組，讓校友們們朝聖，他還當場痛批柯文哲說謊成性，根本是新竹中學之恥，校友在群組都用“柯萊爾（Lie的英文發音）”來稱呼柯文哲。



民眾黨新竹市議員李國璋指出，今天約代書鑑界後拉起封鎖線，也會貼出告示通知附近鄰里該地將有挖掘工程，等向新竹市政府申請的合法開挖與運送的公文下來後，會確定大型機具的進場時間與開挖刨除所需天數，才開始動工，廢土也會運送到合法的土棄場處置。



李國璋強調，會依照柯文哲指示的合法、公開並盡速處理等3大原則去處理該地，也會跟地主緊密聯繫。