中評現場：16個政黨抽號次　像熱鬧嘉年華

小民參政歐巴桑聯盟抽籤代表抽中籤王1號很興奮。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月20日電（記者 張嘉文）“中選會”今日舉行“立委”選舉政黨及候選人號次抽籤，在不分區“立法委員”選舉部分，本屆共有16個政黨參與，抽籤現場就如選舉嘉年華般熱鬧，除了藍綠白三個主要政黨受關注外，各小黨也都使出渾身解數求曝光。



其中，小民參政歐巴桑聯盟抽籤代表因為抽中籤王1號，當下高興大叫了聲“YA！”，完全展露興奮情緒，台灣雙語無法黨代表則頂個油亮大光頭上台抽籤，接著用英文表達自己的號次和相關主張，也是非常吸睛。他下台時，讓代表中國國民黨來抽籤的不分區首位、同樣是光頭的韓國瑜都忍不住和他交談幾句。



在號次抽籤完畢後，“中選會”安排各政黨在大門口採訪區受訪，且不分大小黨，一律採取號次順序排隊受訪，也讓各小黨有機會在大批媒體鏡頭前講述主張，包括韓國瑜和民眾黨黃珊珊、民進黨沈柏洋等知名人士也都需乖乖排隊等叫號，成為一個有趣畫面。



本屆不分區“立委”選舉，16個政黨號次出爐（依號次順序）：小民參政歐巴桑聯盟1號、台灣綠黨2號、台灣雙語無法黨3號、台灣基進4號、中華統一促進黨5號、民進黨6號、制度救世島7號、時代力量8號、國民黨9號、司法改革黨10號、新黨11號、台灣民眾黨12號、台灣維新13號、親民黨14號、人民最大黨15號、台灣團結聯盟16號。