徐巧芯、張斯綱暢聊賴皮寮遊記　蔣萬安憋笑

國民黨台北市第七選區（松山區、信義區）“立委”候選人徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，民進黨候選人賴清德位在新北市萬里區的老家違建不拆，被嘲諷是“賴皮寮”，近日成為旅客如織的觀光景點。中國國民黨“立委”候選人徐巧芯、張斯綱20日暢聊19日到現場走訪的“賴皮寮遊記”，酸度爆表，眾人笑翻。連國民黨台北市長蔣萬安也憋不住，嘴角頻頻上揚，並相約揪團搭遊覽車再去朝聖。



蔣萬安與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹領銜，一早率領國民黨台北市8名“立委”候選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、鍾小平、羅智強、徐巧芯、賴士葆到台北市選舉委員會抽號次，國民黨台北市議員秦慧珠擔任主持人。會前接受聯訪。



記者詢問徐巧芯、張斯綱昨天到賴皮寮走訪的感想？徐巧芯說，她午休與同事結伴一同去賴皮寮，是趟溫馨且快樂的旅程。過程中遇到相當多民眾都是慕名而來，大家爭相拍照、打卡、聊天，天氣若好的話，可能大家就泡起茶來了。賴皮寮有個神祕的漂亮小花園，若走到深處會像玩角色扮演（RPG）遊戲一樣，有非玩家角色（NPC）跳出來，那就是“國安”特勤人員，會說“只能走到這，不能再往前進了”。台灣人都很棒，稱謝後折返，雖下著小雨，大家卻不亦樂乎，賴皮寮一天不拆，就會有愈多遊客去來朝聖。

