警方駁回柯粉路權　蔣萬安：依循柯市府機制

台北市長蔣萬安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，台灣民眾黨支持者申請到明年1月13日大選投票日在民進黨中央、賴清德競選總部前面的台北市北平東路路權，卻遭台北市警局以“被不同黨派支持者可能發生衝突”為由駁回，引發民眾黨大反彈。中國國民黨台北市長蔣萬安20日表示，絕對是依法行政，警局、新工處都依法准駁，這審查機制也是民眾黨前台北市長柯文哲任內制定的。



蔣萬安與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹領銜，一早率領國民黨台北市8名“立委”候選人張斯綱、游淑慧、王鴻薇、李彥秀、鍾小平、羅智強、徐巧芯、賴士葆到台北市選舉委員會抽號次，國民黨台北市議員秦慧珠擔任主持人。會前接受聯訪。



對於柯粉申請路權，遭台北市政府駁回，引發民眾黨4名台北市議員及不分區“立委”候選人黃國昌等人痛批打壓集會遊行自由、大小眼，柯粉更提出行政救濟一途。



蔣萬安表示，就原則性方面，他絕對是依法行政，依規定進行審核，市警局也有做了清楚的說明，且這審查機制是2017年前市府所訂的機制，新工處、警局都依法進行路權審核而准駁，關於個案，警局都已有說明，大家都可去看。



黃國昌更質疑，台北市警察局長張榮興，就是當初88會館弊案時，對涉案警員放水的“警政署”督察。蔣萬安則說，警局也好、新工處也好，所有機關都是依法行政，進行規定審查，絕不會有任何政治考量。