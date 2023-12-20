丟9國是事實！張其祿力挺吳欣盈批“斷交部”　

民眾黨不分區“立委”張其祿參選第八選區，抽中6號，民眾黨台北市黨部主委林國成(左)、台北市議員林珍羽為其加油打氣。(中評社 張穎齊攝) 中評社台北12月20日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，台灣民眾黨副手候選人、“立委”吳欣盈日前痛批台灣“外交部”是“斷交部”，並嗆日前赴杜拜參加2023年聯合國氣候變遷大會感覺像“外交部”在開旅行社”，引起民進黨大肆撻伐。民眾黨“立委”張其祿20日相挺表示，選舉難免會用詞尖銳，但蔡英文政府任內邦交國斷交9國，僅剩13個，是活生生的事實，“外交部”真的有到位嗎？



今日是“立委”候選人號次抽籤日，張其祿在民眾黨台北市黨部主委林國成、台北市議員林珍羽陪同下赴台北市選舉委員會抽籤，會後受訪。



曾任中山大學社會科學院院長、政治經濟系終身特聘教授的張其祿表示，其實選舉時，大家難免會用詞尖銳一點，但要探討的是，吳欣盈所講的是否為真？“外交部”在處理國際事務上是否有真的到位？應談實質面問題。



張其祿說，或許用詞尖銳了一些，但台灣到底有無從國際處境中有效走出來？還是都靠政府大外宣？他在“立法院”4年，看到的是蔡政府不停斷交，現在只剩13個邦交國，這是活生生的事實，台灣能有效參與國際組織嗎？吳欣盈是語重心長，點出問題，大家別放大吳的細節文字。

