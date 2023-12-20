標準普爾將巴西主權信用評級上調至BB

中評社北京12月20日電／據新華網報導，國際評級機構標準普爾19日將巴西主權信用評級從BB－上調到BB，評級展望為穩定。



標準普爾在報告中說，巴西近期推行務實稅收改革，經濟增長前景有所改善，所以標普上調了巴西主權信用評級；但巴西經濟增長仍然存在一定程度疲軟，加上財政狀況疲弱，這些都繼續限制了巴西的信用度。



標準普爾在2018年將巴西主權信用評級從BB下調至BB－，直到今年6月才將評級展望改為正面，表明可能會提高巴西的評級。