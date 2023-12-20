巴拿馬舉辦中國生肖藝術展

中評社北京12月20日電／據新華網報導，“跨越大洋”中國巴拿馬藝術交流項目之“共生—生肖藝術展”19日在巴拿馬首都巴拿馬城的托庫門國際機場開幕，航站樓過道裡的一件件中國生肖主題繪畫、雕塑吸引了眾多過往遊客拍照留念。



本次展覽由中國駐巴拿馬大使館聯合巴拿馬文化部、巴拿馬城托庫門國際機場等共同舉辦，展出巴拿馬華裔藝術家黃莎莉的13件繪畫作品和中國藝術家張勇的5件雕塑作品。展覽將持續至明年1月20日。



黃莎莉在作品中融合了中國畫的寫意筆觸和拉美絢麗的色彩，將中國的十二生肖動物帶入拉美熱帶雨林，畫面中“馬上封侯”“金猴獻桃”“盤龍臥虎”等中國動物形象與運用巴拿馬原住民技藝編織的大嘴鳥形象交相輝映。“共生既是人與自然的共生，也是人與人、不同民族之間的共生。”黃莎莉希望通過這些繪畫傳遞環保與和平的理念。



張勇則把中國生肖動物製作成一尊尊金色雕像，流行文化元素的融入使傳統生肖形象煥發出現代活力。張勇的作品曾經在智利、秘魯、哥斯達黎加和巴西等拉美國家參展，他希望自己的藝術創作能跨越語言障礙，將當代中國的多樣性展現給拉美人民，豐富他們對中國的理解。



中國駐巴拿馬大使魏強向展覽開幕及藝術家們表示祝賀，他強調當今世界變亂交織，中巴兩國應秉持開放包容、團結合作的理念，積極踐行全球文明倡議，共同推動世界和平與發展。