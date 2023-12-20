香港與杜拜攜手促進可持續金融發展

中評社北京12月20日電／據人民網報導，香港金融管理局和杜拜金融服務管理局12月19日宣布共同探索通過政策和監管措施，支持促進中東和亞洲地區的氣候金融。此次合作旨在加強跨境協作，推動兩個地區的可持續金融發展，為“淨零轉型”作出貢獻。



雙方表示，合作建立在杜拜金管局和香港金管局的長期合作關係基礎上，包括培育和支持雙方市場的創新等。未來，兩個監管機構將攜手前行，提倡負責任的金融實踐，推動全球經濟邁向“淨零轉型”。



此次合作的重要舉措之一是雙方將於2024年秋季在香港合辦氣候金融會議。會議將探討中東和亞洲地區在促進轉型金融中共同面對的機遇和挑戰，並集中討論監管機構和中央銀行在提升可持續資本流動中擔當的角色、如何更好地利用框架及現有和創新的綠色融資方案、國際合作對推動全球氣候行動的重要性等。



香港金管局總裁餘偉文表示，氣候變化無分界限，需要跨地區、跨領域的聯合行動共同應對。很高興能和杜拜金管局達成新的合作，就可持續金融這一重要議題，為中東和亞洲地區提供恒常的知識共享和合作交流平台。



杜拜金管局總裁莊思滔表示，很高興深化與香港金管局的合作，強化雙方對於促進中東和亞洲地區可持續金融發展的共同承諾。該戰略夥伴關係將繼續支持杜拜國際金融中心建立活躍的可持續金融市場，並支持阿聯酋進一步推進可持續發展和“淨零轉型”。