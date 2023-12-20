香港公布“新資本投資者入境計劃”詳情

中評社香港12月20日電／據新華網報導，香港特區政府19日舉行新聞簡報會公布“新資本投資者入境計劃”（新計劃）詳情，申請人須擁有不少於3000萬港元淨資產，並投資獲許金融資產、非住宅房地產等3類獲許投資資產。



據悉，新計劃將接受18歲或以上合資格人士的申請。申請人須證明在提出申請前的兩年內，絕對實益擁有不少於3000萬港元淨資產，並須投資最少3000萬港元於獲許投資資產，包括投資最少2700萬港元於獲許金融資產和非住宅房地產，以及向新的“資本投資者入境計劃投資組合”投入300萬港元。該投資組合將由香港投資管理有限公司成立及管理，投資與香港有關聯的公司或項目，以支持創科行業和其他有助於香港經濟長遠發展的重點行業。



特區政府於2003年10月推出“資本投資者入境計劃”，後於2015年1月暫停。今年2月發布的新一屆特區政府首份財政預算案公布引入新計劃，以進一步豐富人才庫並吸引更多新資金落戶香港。



特區政府財經事務及庫務局局長許正宇在新聞簡報會上表示，新計劃將有助於增強香港在資產及財富管理等方面的發展優勢，並為相關業界服務鏈各環節帶來更多商機和高質量就業機會。



特區政府預計新計劃將在2024年年中正式推出並接受申請。