中評社香港12月20日電／據新華網報導，國家主席習近平18日下午在中南海會見來京述職的香港特別行政區行政長官李家超，對行政長官和特別行政區政府的工作表示充分肯定，強調中央全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針長期不變，並對香港特區的發展作出重要指示。習近平主席的重要講話在香港社會各界激發熱烈反響，香港各界和輿論紛紛表示，重要講話為香港發展注入強大信心，“一國兩制”的生命力和優越性必將不斷顯現。



李家超述職後接受媒體採訪表示，感謝習近平主席對他和特區政府工作的充分肯定和全力支持。習近平主席重申中央全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針長期不變，進一步鞏固了香港社會在“一國兩制”方針指引下，共同開創美好前景的強大信心。在國家的強大後盾下，他將帶領團隊全力發展經濟，改善民生，團結愛國愛港的社會力量，積極融入國家發展大局、粵港澳大灣區建設和“一帶一路”倡議，鞏固和提升香港在“十四五”規劃下“八大中心”的定位。



香港各界人士認為，習近平主席重要講話飽含對香港未來發展的美好期盼，極大地鼓舞了全體港人，為香港發展注入強大信心。



香港特區立法會議員李慧琼表示，習主席從強國建設、民族復興的大局出發，高度關心香港的發展和進步，支持和推動“一國兩制”行穩致遠，珍惜香港獨特地位和優勢，激勵香港同胞奮發有為，這對香港同胞是莫大的鼓舞。我們將與社會各界共同努力，用好中央支持，堅守“一國”之本，善用“兩制”之利，與祖國同心同行，在民族復興新征程上作出新貢獻。



香港經民聯副主席、立法會議員林健鋒認為，習主席的重要講話給社會各界注入強大的信心和力量。中央長期堅持“一國兩制”方針，讓商界及投資者對香港更有信心。在中央的支持下，香港應增強發展動能，抓緊機遇，成為“超級增值人”，為國家發展建設、民族復興偉業作貢獻。



粵港澳大灣區企業家聯盟主席、香港中華總商會會長蔡冠深認為，習主席講話中強調“一國兩制”的生命力和優越性必將不斷顯現，強調中央對香港的光明前景充滿信心。這有助於部分因為全球經濟低迷而對前景信心不足的人士看清形勢。



習近平主席在重要講話中強調，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，這讓香港各界人士十分振奮。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，這表明香港會繼續得到來自中央各方面的全力支持，讓香港更好地參與國家發展，以推動自身發展，解決香港社會矛盾和民生問題。



港區全國人大代表陳勇表示，香港有背靠祖國的優勢，經濟發展在疫情後逐步恢復，我們將與社會各界合作，全力支持特區政府依法施政，推動良政善治，以完成習主席交付的重托。



香港九龍社團聯會常務副理事長林德興表示，習主席的重要講話說明“一國兩制”是保持香港長期繁榮穩定的“定海神針”，只要堅定不移落實“愛國者治港”原則，走穩走好符合香港實際的民主發展道路，香港一定能夠創造新的更大輝煌。

