四條高鐵共奏京津“雙城記”新篇章

中評社北京12月20日電／據新華網報導，18日，天津西站的“高鐵版圖”上再次迎來了“新成員”。在津興城際鐵路G8842次列車前，首批旅客紛紛拍照“打卡”，記錄這一意義非凡的時刻。



津興城際起於天津西站，終至北京大興國際機場，全長約101公里，從天津西站抵達大興機場站最快僅需41分鐘。自18日起，京津兩大城市間進入“四條高鐵連通時代”。



隨著高鐵停靠、駛入的站點增多，越來越多居民過上了“雙城生活”，科創產業鏈協同模式也在高鐵紐帶之下加速形成。



“乘坐高鐵從北京南站到天津站30分鐘、到濱海新區僅需一小時左右，和之前我們在北京市內開車通勤的時間差不多，便捷的交通對兩地人才交流以及企業發展起到了助力作用。”天津北方漢王科技有限公司董事長李志峰說，目前公司內20餘名員工主要來自京津兩地，有數位已經落戶到園區周邊。



交通的互聯互通也促進了生產要素的流動。在天津市紅橋區，以天津西站為核心的“站產城”一體化樞紐不斷完善，同城化效應持續顯現，為周邊企業帶來了發展新機遇。



“津興城際鐵路的開通縮短了企業與北京乃至全世界的距離，未來我們開展招商引資工作將更有信心和底氣。”天津遠行商業地產管理有限公司總經理劉珊珊笑道。



同樣駛上業務發展“快車道”的還有天津異鄉好居網絡科技股份有限公司。2018年，企業正式落戶到了與天津西站相距不遠的天津陸家嘴金融廣場。公司研發中心設立在北京中關村，快捷的交通使“雙城優勢”成了企業一大特徵。



“京津地區周邊分布著多個航空樞紐，津興城際鐵路近期也正式開通運營，這使海外供應商來天津總部洽談更加方便。”該公司副總經理史毅說。



為推動京津冀協同發展走深走實、進一步促進交通樞紐周邊經濟社會發展，天津近期出台多項舉措，規劃建設天津西站綜合開放樞紐暨京津冀同城商務區，努力壯大都市產業能級。



中國建材集團“綠色數智雙碳創新中心”項目投入運營，中海油天津院創新研究中心、中國船舶集團全系統第三方檢測中心項目主體結構封頂，卓朗科技園二期（京津冀工業軟件產業基地）項目啟動建設……一系列重大產業項目的落地為京津冀同城商務區建設不斷注入活力。



天津市紅橋區委副書記、區長陳宇說，津興城際鐵路開通運營，天津西站作為綜合交通樞紐優勢將更加凸顯，京津冀同城生產生活方式成為現實。紅橋區將借勢借力，全力謀劃推進“空鐵聯運”，堅持載體建設和產業導入同向發力，加速聚集高端資源要素，以“軌道協同”加速推進產業協作。



不僅僅是京津雙城，天津市交通運輸委員會副主任劉道剛表示，新線路的開通將會使京津冀三地產業互動、人才交流、項目互動形成更加生動的局面，條條軌道上穿梭的不僅是高鐵，更是思想和創造的火花。



“鐵路網絡將串起北京西站、北京大興國際機場、天津西站、天津濱海國際機場等綜合交通樞紐，京津冀三地定能共同營造產業聯動、合力創新的良好氛圍，讓人享其行、物暢其流的美好願景成為現實。”劉道剛說。