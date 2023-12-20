朱立倫宣布：連三周行動中常會到南部拚翻轉

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上宣布，從下周起，行動中常會將到南部舉行，下周在高雄市、下下周在嘉義市、選前最後一周在台南市，在這些艱困選區舉行行動中常會，就是在展現國民黨從南部出發、翻轉台灣的決心，團結的國民黨面對貪腐的民進黨、團結的國民黨面對不公不義的新潮流，最後一定能夠勝利成功。



朱立倫也強調，近期民調皆顯示侯康配不但穩健上揚，而且已經黃金交叉，我們將積極努力拚到最後一秒鐘。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中針對進入倒數關鍵的2024大選，國民黨相關衝刺造勢的活動等發表談話，也特別穿上有“挺侯康”字樣標語的外套，表達全力相挺黨籍大選候選人侯友宜和副手趙少康。



朱立倫指出，本周六凱道將舉行國民黨全台第一場總造勢，禮拜天在台中也將舉辦後援總會成立後的首場大型造勢，由前“立法院長”王金平號召，歡迎各界共同參與。此外，國民黨專業、年輕且充滿戰力的不分區“立委”候選人組成“不分區特攻隊”，將對上民進黨派系分贓且不具專業能力的“立委”候選人；而黨中央組成的“PK小組”最近也發揮戰力，將讓民進黨新潮流的貪贓枉法一件件現形，尤其新潮流長期霸佔各項特權，大家可以感受到新潮流已經成為全民公敵。



朱立倫也提到，再加上台南光電弊案等各項弊案，無論國民黨、民眾黨或所有在野力量，甚至包含民進黨一部分朋友都覺得新潮流一定要下架，這也是全民共識，所以我們要持續努力。



朱立倫強調，選戰最後階段，民進黨一定繼續抹黑、抹紅，抗中保台就是他們最後一招，但他有信心，台灣民眾這次要的是公平，主張公平正義、主張民主自由的朋友絕對無法接受用抹紅或抗中保台來遮掩貪腐。