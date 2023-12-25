陳偉答中評：台籍教師與粵台學院雙向奔赴

中評青年東莞訪問團專訪粵台學院院長陳偉（中評社圖片） 中評社東莞12月25日電（記者 郭至君）中評青年東莞訪問團一行11月28日下午到訪東莞理工學院粵台產業科技學院，參觀了學院具代表性的創客夢工坊、粵台購跨境電商平台等。期間，還就兩岸合作辦學成果，如何培養兩岸聯動的高科技人才等問題專訪了學院院長陳偉。眾所周知，台籍教師雲集是粵台產業科技學院的獨特優勢，陳偉院長也向中評社記者介紹了近年來學院為在校台籍教職人員在落實同等待遇、職稱評定、科研成果申報與應用等方面做的工作。



陳偉表示，首先，在引進台灣教師這方面，學校提供了很大的發展空間，都是走的“綠色通道”，主要從教學保障、教學條件要求方面來做工作。“而且從去年開始，我們在對台灣老師的引進、管理、培育、使用、服務都全部交由粵台學院來管理，這在全國是首例。我們學院已經有60多位台灣老師，全部都是教授、博士，形成了集聚效應，他們之間也可以相互瞭解、相互熟悉、相互適應我們的環境，促進他們個性力量的發揮。”他說。



陳偉也說，事實上，八年以來，這個過程可謂艱難。因為從最開始來講，台灣老師對大陸的政策、管理模式、教育教學的方式方法有極大的不適應，通過不斷跟台灣老師溝通，不斷改變自己的管理模式和體制機制，和他們“雙向奔赴”，為其營造了非常好的適應政策和工作、生活的環境。比如，為台灣老師制定了比較優厚的薪資待遇，並且逐年改進，從去年開始還為在台灣老師提供“安家費”，在台灣老師原有工資體系的基礎上，待遇再提高。另外，對台灣老師會經常性地開展交流溝通，當他們遇到一些教學生活上的問題時，我們都會耐心地進行疏導，消除各類隔閡，讓台灣老師更好的融入到我們這個團隊裡面。此外，當地政府相關部門也對台灣老師有很多幫助，使得他們非常樂意在學院這樣一個環境當中工作發展，這也是粵台學院能夠在短短幾年的時間裡面形成自身獨特模式，實現良好發展的一個最重要的基礎。

