白營內鬥？謝立功：柯沒第2黃珊珊辭不分區

民眾黨前秘書長謝立功（左）與民眾黨中央委員張凱鈞，20日舉行回應王義川“白色是不是比較容易髒”記者會。（謝立功臉書） 中評社台北12月20日電／“白色連線—HOPE”發起人台灣民眾黨前秘書長謝立功、民眾黨中央委員張凱鈞20日上午在台大校友會館，舉行回應民進黨不分區“立委”候選人王義川“白色是不是比較容易髒”記者會。他們認為民眾黨2024候選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊應訂出關鍵績效指標(KPI)，要求柯文哲未達第二名或是不分區“立委”沒達8席以上，黃珊珊就請辭不分區以示負責。



謝立功20日在臉書說明“白色連線—HOPE”的意義。他說，HOPE的英文原意是希望，用閩南語說是“好”，另也有“厚”為未來培養人才、厚植實力之意，“白色連線—HOPE”不僅是民眾黨內部改革力量，也將廣納各界力量，建立有利全民的台灣長久發展、生存之道。現階段除輔選柯文哲外，也將為藍白合示範區中一選區“立委”候選人蔡壁如，爭取所有非綠選票促成政黨輪替。



針對王義川隔空喊話民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌辯論“白色是不是容易髒的顏色”。謝立功表示“沒錯，是容易髒”！但有橡皮擦（Eraser），就可以擦掉白紙上的黑點；也有漂白水（Bleach）可以去除髒污的顏色。民眾黨有的就是義無反顧，理性、科學、務實的精神，民眾黨是有戰力、有目標的政黨，絕不可以讓名嘴王義川嘲笑卻不作為，要開始反擊，選戰取得話語權。



謝立功指出，從今日起民眾黨將成立“白色連線”的內部改革小組，白色連線的英文是“White Line”，象徵扮演橡皮擦與漂白水的角色。民眾黨崛起的根基在建立新的政治文化，柯文哲常提及的KPI就是理性務實與科學的總成，每件事都要有人負責，因此民眾黨有很多PM專責各項事務，除了事權統一外也才能追究責任。這就是民眾黨的“新政治文化”，也是要求做不好的民進黨下台換黨做的理論基礎。

