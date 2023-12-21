林國成批藍綠一丘之貉　莫為白凱道造勢操心

民眾黨台北市黨部主委林國成接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月21日電（記者 張穎齊）2024藍綠白激戰，台灣民眾黨搶到明年1月12日選前之夜台北市府前凱達格蘭大道的路權，日前卻被民進黨台北市黨部主委張茂楠酸“沒那個屁股還吃這個瀉藥”，引發熱議。民眾黨台北市黨部主委、不分區“立委”候選人林國成接受中評社訪問表示，藍綠是一丘之貉，但請他們別擔心，民眾黨就是有那個屁股吃瀉藥，一定會讓他們驚訝，會用創新、非傳統動員的方式上凱道。



林國成，環球科技大學中小企業研究所碩士，歷任4屆台北市第四選區（中山、大同）議員、2屆台北市中山區新生里長、勞工聯合總工會秘書長、台北市總工會理事長，曾為親民黨員。現為民眾黨首任台北市黨部主委、排名第6不分區“立委”候選人，女兒為民眾黨台北市議員林珍羽。



林國成表示，民進黨說民眾黨沒那個屁股就別吃這個瀉藥，他要正告民進黨，不要自己沒屁股、怪別人有屁股，民眾黨的造勢非傳統動員，目前網路報名上凱道的已超過1.5萬人，若報名者再多帶1、2人，那也就輕鬆達到近5萬人，台灣是人民作主，請藍綠都別擔心。



林國成說，民眾黨不會用傳統的政治造勢場，而會用改變台灣、以年輕人為主的創新造勢，民眾黨沒遊覽車、便當，支持者的年輕比例高達8、9成，是非常有朝氣，民眾黨僅成立4年，就能對抗40年歷史的民進黨與百年的中國國民黨，民眾黨自己造勢，不用勞煩藍綠操心，別擔心民眾黨的人能不能塞滿或舞台布置，藍綠只要好好想想怎樣為人民做事即可。



民進黨明年1月9至11日連借3天凱道路權，若用到11日深夜11點59分最後一刻，民眾黨來得及布置嗎？林國成一口說，來得及，民眾黨的場地布置不會像傳統造勢場那樣，放心啦，幾小時就布置完成，民進黨只要12日凌晨0點準時交給民眾黨就好。



人或布置是否能達到圓環景福門？林國成重申，不用勞駕擔心啦，民眾黨每場活動都是有不同主題，因此布置也都不一樣，屆時就能看到民眾黨創新的舞台，藍綠就做好傳統造勢即可，然而民眾黨的報名出席率之高，人數是絕對不會少，民眾黨絕對有那個屁股，就算吃了瀉藥後，開票時也會讓藍綠驚訝，民眾黨居然如此神勇。