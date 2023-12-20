日本2024年度預算案支出超110萬億日元

中評社香港12月20日電／日本政府擬在編制2024年度國家預算案時，計入一般會計支出總額超過110萬億日元（約合人民幣5.5萬億元），19日開始朝著這一方向展開協調。用於償還借款和支付利息的國債費及醫療、護理等社會保障費增加。另一方面削減為應對新冠疫情及物價上漲而準備的預備費，因此總額將低於創歷史新高的2023年度114.3812萬億日元。雖然2012年度以來支出總額12年來首次低於上一年度，但連續兩年超過110萬億日元的巨額預算仍將持續。



共同社報導，財務相鈴木俊一和各閣僚於19日和20日開展決定重要事項處理事宜的“閣僚談判”，之後擬定預算案，並在22日的內閣會議上敲定。根據“使因新冠疫情膨脹的支出恢復至常態”的政府方針，預算案將轉向抑制支出。然而收入無法只依靠稅收籌措，將新發行大量國債。財政惡化得不到制止。



國債費預計將超過2023年度的25.2503萬億日元，創出新高。這反映了隨著日本央行調整貨幣政策出現的利率上升趨勢。社會保障費將從2023年度的超過36萬億日元增至超過37萬億日元。伴隨老齡化的自然增加將從夏季概算要求階段估計的5200億日元壓縮至3700億日元，這是由於醫藥品的官方定價“藥價”下調等因素。