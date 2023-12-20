我國極地裝備產業鏈建設正有序推進

中評社北京12月20日電／據新華網報導，極地裝備是認識極地、開發極地、利用極地的基礎保障和重要載體，是國家綜合實力的體現。記者從2023中國極地科學學術年會、2023年中國國際海事技術學術會議和展覽會、2023航空航天航海國際工程技術論壇－－極地工程裝備技術分論壇瞭解到，我國極地裝備產業鏈的建設正在有序推進。



發布重型破冰船規範 研發冰載荷仿真軟件



極地開發、裝備先行、標準引領。重型破冰船是標誌性重要極地裝備，12月5日，在2023年中國國際海事技術學術會議和展覽會上，中國船級社發布了《重型破冰船規範》，這是全球首部重型破冰船專用規範。



據介紹，根據國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要，我國將建造重型破冰船。中國船級社聯合業界開展技術攻關，研究制定了重型破冰船專用規範，以指導未來我國重型破冰船的設計與製造。《重型破冰船規範》包括通則、結構要求、推進功率、機械裝置、船舶轉向系統與設備、基於操作場景的冰載荷直接預報等多個方面。



在展覽會上，中國船級社、大連理工大學和北京數碼易知科技發展有限公司，還共同發布了船舶結構冰載荷高性能計算分析軟件COMPASS－ICE－SDEM，這是我國首個具有自主知識產權的極地裝備結構冰載荷數值仿真軟件。



據大連理工大學工程力學系季順迎教授介紹，這款軟件具有豐富的極地複雜冰況環境模擬功能，可實現平整冰、冰脊、冰山、碎冰等多種冰況下，船舶直行、轉向、尾向、斜向和淺水等多種冰區操作模式下，對局部冰壓力和整體冰阻力可進行數值計算。



同時，該款軟件還具有豐富的前後處理功能，採用三維可視化技術，可實現冰阻力時程、冰壓力雲圖、航行狀態等計算結果同步直觀顯示，已在我國“雪龍”號和“雪龍2”號科學考察船的極地科學考察中進行了實地驗證。軟件具有完全自主的知識產權，突破了冰載荷仿真的“卡脖子”問題，累計獲得30餘項軟件著作權，在極地船舶與海洋平台結構的動力學分析中，體現出了優異的計算精度，未來具有廣闊應用前景。



搭建高端對話合作平台 成立遠東防寒實驗室



12月7日，我國極地科技和裝備領域的重量級專家匯集上海，共同召開了航天航空航海國際工程科技論壇－－極地工程裝備技術分論壇。



中國船舶集團有限公司第七〇八研究所所長盧霖說：“我們主動搭建這個極地高端對話與合作平台，是希望業內專家一起探討涵蓋極地戰略需求、極地重大裝備、極地關鍵系統、極地基礎共性技術等在內的極地新裝備新技術，發揮專長、共享智慧，在更大的範圍聚勢匯能，形成協同創新和互利共贏的發展態勢。”



他認為，面向未來，包括極地在內的全球新一輪科技革命和產業變革正在興起，極地多冰、低溫、高緯度、生態脆弱等特殊環境，為我國開展極地新裝備研製、新技術突破、新規範研究帶來新的機遇和挑戰。我國需加強極地廣域進入、長周期考察、常態化航運等新一代裝備技術建設，以高水平的極地科技自立自強和高層次的對外開放，支撐落實“聯合國海洋科學促進可持續發展十年”“雙碳承諾”和高質量共建“冰上絲綢之路”等時代需求。



作為我國極地裝備研發的引領者，第七〇八研究所設計的“向陽紅10”號曾參加了我國首次南極考察；研發設計的“雪龍2”號已完成4次南極和2次北極考察，目前正在執行中國第40次南極考察任務。該所技術人員也多次參加我國極地考察。

