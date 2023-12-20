ET民調：4成絕不投賴　侯只輸綠0.8%

40.5%民眾表示不會投給賴蕭配。（照片：ETtoday民調雲） 中評社台北12月20日電／2024大選激戰，《ETtoday民調雲》20日公布最新2024大選民調顯示，有81.1%民眾表示一定會去投票，針對一定會去投票者，民進黨“賴蕭配”、國民黨“侯康配”差距僅0.8%。



民調表示，有81.1%民眾表示一定會去投票，針對一定會去投票者，賴蕭配支持度39.1%，侯康配支持度38.3%，柯盈配支持度18.3%，賴蕭、侯康差距僅0.8%。



3組候選人中，絕對不會投給哪組？該民調結果則顯示，有40.5%民眾表示不會投給賴蕭配，27.3%絕不投侯康配，絕對不會投給柯盈配者則有20.6%。



本次調查為《ETtoday民調雲》於12月18日至19日，針對20歲以上民眾進行“2024‘總統’選情調查”，以“手機簡訊”方式通知，進行封閉性網路問卷調查，透過《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採“分層比例抽樣”（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。回收有效樣本數1224份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。