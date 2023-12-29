中評鏡頭：文天祥命名堆花酒 粵北古村飄香

仁厚坊李掌櫃接受中評社記者的採訪（中評社 郭至君攝） 中評社韶關12月29日電（記者 郭至君）在世界自然遺產地廣東丹霞山腳下，有一個700多年歷史的古村——石塘，而在青磚馬頭墻林立的小村落裡，則藏著醉人的酒香，廣東韶關地區有名的堆花米酒就出自於此。石塘村成村至今已有一千多年，明朝洪武年間福建上杭人李公可求帶領家人來到了丹霞山腳下，定居在了這美麗小平原上的小村落，取名"石塘"。此時起，李族人將石塘堆花米酒的釀造工藝在村中延續了600多年。李氏家族是傳統釀酒世家，其堆花米酒的釀制工序中有許多技藝密不外傳，包括製作酒曲都是祖傳秘方。2012年，石塘村堆花米酒釀造技藝被列入“廣東省非物質文化遺產”。中評社記者不久前走訪了石塘仁厚坊酒坊並採訪了其負責人李掌櫃，聽他介紹堆花酒的來龍去脈。



“石塘堆花米酒”約有440年的歷史。傳說南宋年間，文天祥在吉安老家飲酒，見酒杯裡的酒，泛起酒泡堆積成丘，盈而不溢，高興地將這酒稱為“堆花酒”。明朝洪武年間，文天祥老家的李姓族人遷來仁化，李姓族人中有個酒匠，見石塘村井水清澈甘甜，田園風光比吉安更美，就以自家傳統工藝，秘制酒餅，用石塘粘米釀造米酒。沒想到，釀出的米酒，比吉安老家的“堆花酒”更加香醇，李姓村民爭相效仿，“堆花米酒”從此在石塘代代相傳。



好水出好酒，石塘堆花米酒採用當地的井水釀造，同時精選優質粘米，經過煮、撈、發酵、入缸、蒸等多道工序釀制而成，整個釀酒過程都採用手工釀造，出品的酒色清、氣香、味醇、口感宜人而遠近聞名。據仁厚坊李掌櫃介紹，石塘堆花米酒釀造技藝秘不外傳，有自己獨特的配方，衹有傳承人才能知道其中奧秘。堆花酒釀好後便用酒壇封裝，然後一壇壇排列存放在陰涼的庫房裡，讓它們自然地發酵形成佳釀。李掌櫃也告訴中評社記者，“我們的門口對聯上寫著——人心斟美酒，厚德敬高朋。我們做酒的人，就是要對得起良心，不能摻假，不管哪裡的朋友到我們這裡來，我們都會熱情的接待。”

