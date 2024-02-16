中評鏡頭：廣州打卡聖地 永慶坊讓人記鄉愁

廣州永慶坊（中評社 郭至君攝） 中評社廣州2月16日電（記者 郭至君）廣州永慶坊位於老廣州的核心地帶——荔灣區恩寧路，這片區域在晚清開埠的時候曾經是南部中國的經濟核心區域，而現在搖身一變成為廣州的新網紅，以及年輕人們都愛去的打卡聖地。在這裡，傳統和現代碰撞、歷史與現實交織，是兼具“西關風味”與“現代潮流”的代表。



荔灣這個名字其實有非常悠久的歷史，而廣州永慶坊旅遊區內的荔枝灣故址可遠溯至漢高祖元年（即公元前206年），當時，漢高祖劉邦派陸賈來廣州勸降南越王趙佗，在此築土城，後人稱為“陸賈城”。相傳漢朝時，荔枝灣已有荔枝種植，晚唐詩人曹松更有“葉中新火欺寒食，樹上丹砂勝錦州”來描繪荔枝灣的風光。明朝時期，荔枝灣已是廣州著名的游覽區，漁民清晨出江捕魚，黃昏滿載而歸的景象成為羊城八景之一——“荔灣漁唱”。晚清時期，中國對外貿易日漸繁榮，商賈巨富在此雲集，紛紛營建私家園林，廣州富商潘仕成所經營的海山仙館即位於荔枝灣之西。民國時期，前來游覽的市民仍然絡繹不絕，孫中山先生也曾到此游覽。



隨著時間發展，這一片的麻石路、青磚房、滿洲窗和騎樓雖都已老舊，但都十分珍貴，因此，2016年，當地政府對永慶坊一期工程提出“微改造”理念，不搞大拆大建，下“綉花功夫”對老舊建築進行修復活化。



2018年10月24日，習近平總書記來到永慶坊，沿街察看舊城改造、歷史文化建築修繕保護情況。習近平總書記在考察時指出，要注重文明傳承、文化延續，讓城市留下記憶，讓人們記住鄉愁。



正是這種精雕細琢的功夫，讓以永慶坊為標誌的恩寧路歷史文化街區留住了文化底蘊，留住了老廣們的鄉愁，煥發出新的活力，搖身變為文化新地標，成為大家瞭解廣州歷史和嶺南文化的一扇窗口。

