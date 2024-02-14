中評鏡頭：在這個地方可與李小龍隔空交流

李小龍祖居入口（中評社 郭至君攝） 中評社廣州2月14日電（記者 郭至君）提起“中國功夫”，無人不知李小龍這個大名，他是世界上鼎鼎有名的武打巨星，是中國功夫走向世界的重要推手，他的出現，打破了極端民族主義的“黃禍論”，助力中國文化登上世界舞台。可惜，他英年早逝，令人遺憾。不過，廣州永慶坊內修繕了一座李小龍祖居，融合了現代科技手段來介紹李小龍的生平，甚至能通過全息投影與他來一次“隔空交流”，這裡已經成為人們瞭解一代武術宗師的熱門打卡點。



李小龍祖居實際為其父李海泉的居所。李海泉上世紀40年代名列粵劇四大名醜，1939年，李海泉攜妻兒家小前往美國發展粵劇事業，後於1945年冬天返回廣州購下恩寧路永慶十一巷十三號房產，也就是今天永慶坊內的李小龍祖居。它始建於民國時期，一正一偏布局，深三進，占地面積約207平方米。保持了時代特色的磚木結構，內有雕花大梁，彩色雕花玻璃屏風，是非常典型的“西關大宅”。



因其特殊的歷史文化價值，2011年12月被公布為荔灣區登記保護文物單位。恩寧路歷史街區永慶坊微改造片區項目開工後，李小龍祖居被列為片區重點文物保護項目，引入社會資金進行修繕，重新煥發生機。兩層樓經過修繕後基本復原了它的樣子，以“戲武世胄，粵韵風華”為主題進行展出。



可以說，如今的李小龍祖居經過升級改造，既有傳統建築的復古風情，又有現代化的設施與裝置，已然變成了屬於功夫之王的迷你博物館。這片廣州非遺街區的修繕也給李小龍祖居帶來了新的活力，如今，作為永慶坊裡遊客絡繹不絕的參觀景點，李小龍祖居伫立在角落，為每一個到訪的人講述著一代宗師的歷史與影響。

