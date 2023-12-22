南開大學台經研究所與中評智庫簽署合作協議

南開大學台灣經濟研究所與中評智庫簽署“海峽兩岸經濟融合發展（指數）研究”合作框架協議（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月22日電（記者 陸文煜）南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡一行12月16日到訪中評智庫基金會，雙方舉辦了海峽兩岸經濟融合發展學術研討會，會後簽署了“海峽兩岸經濟融合發展（指數）研究”合作框架協議，以期加強學術交流，深化兩岸經濟融合發展研究。



南開大學台灣經濟研究所組織研究開發團隊，定期推出“海峽兩岸經濟融合發展指數”，並由專家進行解讀，發表“兩岸經濟融合發展報告”（藍皮書），與中評智庫基金會定期舉辦小型“兩岸經濟融合發展”研討會，就相關問題進行深入研討、交流，並進行及時的報導和傳播。



合作協議由中評智庫基金會執行長羅祥喜與南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡簽署，中評智庫基金會董事長郭偉峰、中評智庫基金會研究員林艷與南開大學台灣經濟研究所教授李月、廈門大學台灣研究院教授鄧利娟、廈門大學台灣研究中心副主任王華、上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元、上海台灣研究所研究員劉玉人見證了簽約儀式。



南開大學台灣經濟研究所成立於1986年，是大陸首個以涉台經濟研究為主的學術研究機構。建所以來，立足自身特點和優勢，該機構積極從事涉台經濟、兩岸經貿往來方面的教學、研究和交流活動，同時與島內學術界建立了廣泛且深入的學術交流與合作關係，為推動兩岸交流方面做了開創性的重要貢獻。



中評智庫基金會與兩岸及港澳、美國、韓國、日本近300家主流智庫、學術團體簽訂了合作協議。基金會下設的大數據中心，擁有相當數量的研究員、分析師、工程師，大數據中心能夠對兩岸關係、港澳問題進行定性與定量相結合分析，能夠完成各類大數據分析報告和數據新聞；基金會下屬的《中國評論》月刊至今已出版26年，是兩岸政府均批准公開發行的政論雜誌，也是台灣“國家圖書館”館藏期刊，美國加州大學洛杉磯分校東亞圖書館館藏雜誌，世界總書目編號為：39044892；中國評論學術出版社從2004年成立至今，已經為兩岸各智庫、學術機構出版圖書刊物數千種。

