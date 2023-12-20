賴清德中常會發聲　重申萬里老家合法存在　　

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天在中常會再度提到自己萬里老家違建問題，他表示，距離選舉大概剩20多天，大家都很辛苦在基層或在每一個角落為台灣的前途打拚。今天他特別想對他家的房子做一點說明，其實我們家的房子在1958年就存在了，也就是說《礦業法》是1963年實施，《區域計劃法》是1981年的時候實施，所以礦區的房子都早在法令規定之前就已經合法存在。



他要特別強調的是，大家想想，這偏遠礦區的小房屋跟侯友宜陽明山整棟的學生宿舍根本沒有辦法比較，也跟柯文哲他們家的違建，跟他所購買的農地當遊覽車停車場價值也沒有辦法比較。



民進黨今天舉行中常會，會後由發言人張志豪轉述黨主席賴清德的談話。



據會中常委表示，賴清德中常會提到有關於老家爭議議題，有些感慨，但是也解釋會依法處理。



賴清德表示，因為礦權廢止之後，政府沒有妥善處理，所以礦區的民眾無法可循，幾十年的工寮年久失修自然需要修建，所以礦區的房子早在法令之前存在應該是合法既存的建築，跟都市有法可循，違法加蓋的違建概念不同。



他說，新北市政府在9月6日又提出聲明，“如果建物是1981年2月15日在發布實施北部區域計劃之前就已經存在，可以提佐證資料”，依“新北市政府核發合法房屋證明處理要點”提出申請，認定為合法房屋。



賴清德表示，換句話說礦區的房子，因為普遍過去沒有給一條路，多數民眾不清楚，它是一個程序上可以申請補正程序合法的房子。



賴清德指出，如果從萬里礦區的房子來看，又跟汐止廖家侵占公有地蓋別墅停車場收租、南投馬家的700坪歐式莊園、彰化謝家600坪的歐式城堡、台中顏家的千坪莊園招待所、雲林張家青埔宮以及中和張家的空中高爾夫球場，是截然不同，這其中是誰在違規使用，誰在竊占“國土”，誰在竊占“國家”便宜，我相信社會應該是很清楚。



他有責任把真實的情況跟大家說明，團結一致，繼續把握最後20多天的時間，他有信心民進黨會贏得最後的勝利。