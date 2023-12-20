韓外長人選：謀求中韓和美韓關係和諧發展方案

中評社香港12月20日電／韓國外交部長官被提名人趙兌烈20日表示，韓中關係重要性不亞於韓美同盟關係，他將努力尋找韓中和韓美關係和諧發展的方案。



韓聯社報導，趙兌烈當天在去人事聽證會籌備工作組辦公室上班途中接受媒體採訪時作出如上表述。他表示，政府致力於恢復（在前屆政府時期）有些鬆動的韓美同盟、韓日關係、韓美日安全合作，因此外交略側重於韓美、韓日、韓美日關係方面。這是在尋求均衡的過程中自然出現的現象。



趙兌烈提及出席韓中知名人士論壇的經驗，稱中方也似乎瞭解韓中關係難免受到中美戰略競爭帶來的影響。基於這一共識，他將尋找韓中關係順利發展的方案。就政府正在推進明年上半年舉行韓中日領導人會議，趙兌烈表示，據他所知，三國已就有關事宜形成共識，他將爭取韓中日峰會早日成行。



對於朝鮮問題，趙兌烈表示，與他2016年至2019年擔任常駐聯合國代表當時相比，當前圍繞朝核問題的外交環境極其惡化，難以期待聯合國安理會層面出台新的對朝制裁決議，也難以推進無核化或重啟對話。面對嚴峻的現實，他將先把外交重點放在加強對朝威懾力上，同時謀求對話與協商之路。



另就二戰強徵勞工問題，趙兌烈表示，基於政府拿出的解法，兼顧韓日關係和受害者的意見，探求妥善解決問題的方案。